A l’approche de la Saint-Nicolas, retour en 1966 sur la fabrication des couques de Dinant

Le biscuit fait de farine et de miel est connu pour être extrêmement dur. Il se suce plus qu’il ne se mange, rappelle Carlo De Pascale, chroniqueur culinaire dans l’émission du 6/8 . "C’est ce qu’on dit", assure-t-il. Il faut donc aller doucement avec la sucrerie, représentée à l’effigie de Saint-Nicolas dans l’archive de la Sonuma , pour éviter de se casser les dents.

Après les guimauves et pour bien rester dans le thème du Grand-Saint, Hugues Hamelynck nous propose un retour en 1966 du côté de Dinant pour dévoiler quelques petits secrets de fabrication de ses fameuses couques.

Lors de la cuisson, qui dure environ 15 minutes , le miel est donc caramélisé avant que le biscuit ne se durcisse en refroidissant. Cela permet donc au biscuit de se conserver indéfiniment. En 1966 , les bonnes vieilles techniques artisanales se font déjà aider par ce qui est appelé à l’époque la technique moderne. Ce qui n’enlève rien à la qualité du biscuit bien que cela soit plus prosaïque, rapporte le commentateur de l’archive.

Côté musique, Hugues Hamelynck rappelle également que l’année 1966 voit débarquer un jeune français qui signe alors son premier succès, "La Poupée qui fait non". Il s’agit de Michel Polnareff, pour qui le look de l’époque est encore loin des lunettes blanches et de sa chevelure si caractéristique qu’on lui connaît aujourd’hui.