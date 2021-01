À défaut de pouvoir s’y rendre, direction la montagne avec le jeu "Trek 12", carton du moment

Dans cette période où nous avons grand besoin de nous divertir, Pascal Michel propose de nous emmener en montagne, à défaut de pouvoir s’y rendre, avec "Trek 12", un jeu qui fait sensation depuis quelques semaines.

Pascal Michel semblait particulièrement enthousiaste de présenter ce jeu "roll and write" centré sur l’alpinisme. Autrement dit, un jeu de dés, d’où le "roll", dont le résultat amène les joueurs à effectuer une action, généralement retranscrite sur une feuille de papier, d’où le "write".

Direction l’Himalaya pour une expédition où vous serez amené à cartographier différentes zones de la chaîne de montagnes, de poser des chemins de corde tout en prenant garde aux passages les plus dangereux ! Astuce et audace seront nécessaires pour remporter la partie, et qui sait, devenir un alpiniste légendaire !

Déroulement du jeu

Après chaque jet, le joueur devra donc combiner les deux valeurs des dés pour obtenir un nombre à placer sur sa feuille de jeu. Après avoir placé le premier numéro, il faudra trouver la parade pour placer chaque numéro suivant dans un espace adjacent à celui déjà rempli afin de faire des chaînes et de créer des zones. Démonstration sur le plateau du 6-8 !

"Sincèrement, c’est un jeu qui s’apprend vite et surtout, c’est un jeu qui peut aussi se jouer tout seul, c’est ça qui est amusant", pointe Pascal Michel. Tandis qu’une partie se joue entre 15 et 30 minutes, le jeu est accessible à partir de l’âge de 8 ans et peut se jouer avec plus de 50 joueurs.