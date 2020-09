A 80 ans, le chanteur flamand Will Tura continue à chanter "la vie est belle"

Will Tura, l’empereur de la chanson flamande a fêté ses 80 ans - Le 6-8 - 04/09/2020 Will Tura, l’empereur de la chanson flamande a fêté ses 80 ans

Steven Crombez, nouveau chroniqueur du 6-8 a pour mission de nous faire découvrir la Flandre. Ce matin c’est en chanson avec le chanteur à succès Arthur blanckaert plus connu sous le nom de Will Tura. Il a fait rêver des générations de dames, il a fait danser des millions de Flamands… Will Tura est une sommité de la chanson flamande, et une machine à tubes au nord du pays. Focus sur cet artiste qui vient de fêter en août son quatre-vingtième anniversaire.

Will Tura : l’empereur de la chanson flamande Le chanteur flamand Will Tira a fêté ses quatre-vingts ans - © Tous droits réservés Will Tura (Arthur blanckaert) est né au début de la guerre en 1940 à Furnes, en Flandre occidentale Will Tura à la longévité d’Adamo et une production étourdissante : 53 albums pour plus d’un demi-siècle de succès. "Surnommé “l’empereur de la chanson flamande”. "Un beau jour où il trouve une vieille harmonica au grenier, il découvre aussi sa passion : la musique" explique Stevens. Un peu plus tard, Will Tura doit être opéré à un abcès à l’oreille droite et malheureusement, il perdra 70% de l’écoute. "Mais pendant son séjour à l’hôpital il s’amuse à divertir les autres patients et mêmes les soeurs-infirmières." "Will Tura commence sa carrière à l’âge de 22 ans avec l’un de ses plus grands succès qui arrive en 1962 avec cette chanson." Ecoutez plutôt.

Eenzaam zonder jous (seul sans toi)

L’aboutissement d’un rêve Le chanteur flamand "Will Tura" a fêté ses quatre-vingts ans - © Tous droits réservés "Will Tura est jeune, beau garçon, sympa et doux et les jeunes filles sont folles de lui, il devient pour de longues années le gendre idéal par excellence en Flandre". Une carrière qui ne s’arrêtera jamais : 11 ans plus tard, en 1973, il se mariera avec Jenny et les autres jeunes dames intéressées doivent donc se consoler avec sa musique. Rien d’inquiétant car pendant plus de 50 ans, il continuera à accumuler les succès. Will Tura, c’est aussi, un style très varié, allant de la chanson populaire, au jazz ou au gospel mais aussi du rock à la country music et même au rap. "Il chante entre autres des chansons d’amour, ou désespérées ou des chansons rock, comme en 1977 un adieu à Elvis Presley."notera encore Steven Crombez. En 1982, il chante une chanson avec les Diables Rouges à l’occasion du Championnat Mondial de Foot en Espagne. Souvenez-vous de ceci.

De Rode Duivels gaan naar Spanje (les Diables Rouges vont en Espagne)

Will Tura chante pour le Roi Baudoin et la Reine Fabiola Le chanteur flamand Will Tira a fêté ses quatre-vingts ans - © Tous droits réservés En 1993, il chante à l’occasion de l’enterrement du Roi Baudoin, et en 2014, il fera de même à l’enterrement de la Reine Fabiola. "Will Tura chante que l’espoir fait vivre et on peut dire que la famille royale l’aime vraiment, car en 2001 il est anobli par le roi Albert II, il reçoit le titre de chevalier". Le parc des sports à Furnes porte son nom : à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, une statue aurait dû être inaugurée au centre de Furnes, mais malheureusement, avec la crise sanitaire, c’est reporté à plus tard. "On a beau avoir le titre de chevalier, les conséquences du Covid-19 sont les mêmes pour tout le monde. Will Tura continue à chanter que la vie est belle. Ecoutez cette belle chanson !

Mooi ‘t leven is mooi (la vie est belle)