70 ans de Jean-Jacques Goldman : découvrez ce qui lui inspira "Quand la musique est bonne"

Avant Taï Phong , il a été influencé par la musique anglo-saxonne et a aussi joué dans des bals avec des groupes amateurs durant sa jeunesse . Cette période lui a inspiré Quand la musique est bonne, avec notamment la référence aux paroles 'J’ai trop saigné sur les Gibson / J’ai trop rôdé dans les Tobacco Road', cette dernière appellation étant dérivée d’un titre du musicien John D. Loudermilk . "(Je cherche) Le fait que cela fasse danser les gens , que cela leur plaise au départ. Si ensuite ils peuvent réfléchir sur ce qu’il y a sur les textes, ce n’est pas plus mal, mais le plus important reste l’immédiat de la chanson, la musique" expliquait-il à l’époque sur les plateaux de la RTBF.

Un peu plus tôt, il rencontre Michael Jones qui le remplace pour la tournée de son groupe Taï Phong . Jean-Jacques Goldman ne compte en effet pas écumer les scènes car il a déjà une famille et souhaite rester à ses côtés.

Ce méga tube figure sur son deuxième album paru en 1982. Cette fois-ci les ventes explosent, sa carrière est définitivement lancée et sa popularité ne cessera de s’accroître.

Cette notoriété artistique fulgurante contraste avec la simplicité et la grande discrétion de Jean-Jacques Goldman sur sa vie privée.

Il révélait ainsi dans Cœur et Pique à Philippe Luthers : "Ce que je donne et ce que je sais faire de mieux ce sont les chansons et je ne pense pas que parce que je chante des choses, on doive en plus avoir des droits sur ma vie à moi".