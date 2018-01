7 indispensables pour faire vos propres produits ménagers !

Fabriquer soi-même ses propres produits ménagers a la cote ! Une tendance portée par les stars et les réseaux sociaux que nous explique Anne Vanderdonck dans le 6-8 sur la Une Télé.

Les produits ménagers faits main ont la cote ! - © Tous droits réservés

Les produits ménagers faits main sont plus que jamais tendance avec cette conscientisation écologique qui ne cesse d'accroître ! Les produits sont en effet moins polluants puisqu'ils se résorbent beaucoup plus facilement. Les Belges n'ont pas l'habitude d'aérer suffisamment leur maison. Ce sont des produits moins allergisants également, moins cher et surtout que l'on connait !

Il s'agit de retrouver la confiance en ce que nous utilisons au quotidien. Le vinaigre, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille, etc. sont tous des produits connus et extrêmement efficaces.

Seul inconvénient : contrairement aux produits vantés par les grandes marques, les produits faits main ne permettent pas nécessairement à ce que votre maison sente le propre ! Pour cela, il faut rajouter des huiles essentielles.