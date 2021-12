7 idées de cadeaux 100% belges pour combler vos proches à Noël

Valérie Kinzounza, rédactrice en chef de Flair, liste ses coups de cœur des cadeaux 100% belges à faire à Noël. Noël c’est déjà dans une vingtaine de jours ! Plus de temps à perdre avec sa liste de cadeaux. Si le Père Noël n’a pas encore trouvé le présent idéal pour vos proches, Le 6-8 l'aide avec quelques idées de cadeaux qui proviennent du plat pays. Voilà un bon compromis pour gâter les êtres qui vous sont chers tout en faisant marcher le commerce local !

Des savons personnalisés

Les Savonneries bruxelloises ont été créées en 1926. Depuis 2020, la petite manufacture a été reprise par deux jeunes entrepreneurs, qui ont même été nommés fournisseurs officiels de la Cour ! Vous pourrez vous laisser tenter par les parfums délicats et variés de ces produits : abricots et gelée royale, roses noires, gingembre et citron, porto et vin rouge, fleur d’olivier… Valérie Kinzounza retient ces savons pour l’expérience olfactive, leur esthétisme, le savoir-faire et surtout leur personnalisation. En effet, vous pouvez vous rendre dans leur boutique pour tamponner et couper vous-même le savon.

Les accessoires pop

Un cadeau pour quelqu’un qui apprécie les bijoux et les pièces qui sortent de l’ordinaire ? La marque Essentiel Antwerp lance une capsule pour les fêtes de fin d’année avec des accessoires décalés et modernes : boucles d’oreilles, pochettes,… Le bon moyen pour ajouter de la fantaisie à certaines tenues ! Comptez au minimum 55€ pour le cadeau, tant sur le web que dans leur magasin.

La boîte de mouchoirs personnalisée

Si vous disposez d’un budget plutôt réduit pour votre cadeau, pourquoi ne pas tenter un objet à la fois ludique, décorative et pratique : une boîte de mouchoirs personnalisée. Cette idée est signée par Pop et paillettes, une marque créée par Valérie Nederlandt, une attachée de presse du secteur artistique qui s’est retrouvée au chômage suite à la crise sanitaire. Vous trouverez des modèles variés : pop art, super-héros, féerique,… Ce sont des pièces uniques réalisées à la main et la créatrice peut répondre à vos envies spécifiques. Comptez entre 15 et 25€ selon le temps de travail effectué.

La box 100% belge

Toujours dans les bijoux, Valérie Kinzounza a été séduite par la box de Camille Belgian Creation. Les produits se situent dans une gamme de prix modique et en plus d’être épurés et élégants, ils s’accompagnent d’un message bienveillant. Camille s’associe à trois autres marques pour accompagner ses bijoux dans une box 100% belge. On y trouve un bracelet en pierres semi-précieuses, un tour de cou et un pendentif en cœur en argent, une coupelle en porcelaine Marianne Barbier, une bougie naturelle et biodégradable Yoku et une eau purifiante pour le visage Makesenz.

Les accessoires pour homme

Pour les hommes, la marque Woodstag possède une collection variée d’accessoires vestimentaires. Nœuds papillons, boutons de manchette, portefeuilles, chaussettes, bretelles,… tous ces produits sont créés grâce aux chutes de bois recyclés. Ce cadeau aussi tendance qu’écologique en mode 'upcylcing' est l’idée de deux créateurs sensibles à la question du gaspillage.

Les parfums d’intérieur personnalisés

Envie de vivre dans un environnement relaxant et parfumé ? Smelty Candles a créé des galets, fondants et tablettes aux flagrances fleuries et gourmandes : spéculoos, fondant orangettes, cuberdon, nuit d’Orient, cèdre du Liban, mojito. Tout est une fois de plus réalisé manuellement, en cidre végétal de soja, donc 100% biodégradable et garanti sans pesticides. La marque a lancé des boîtes en fer dans l’esprit de Noël pour un assortiment spécial pour les fêtes au prix de 15€.

Des vêtements écoresponsables

Les vêtements éthiques et écoresponsables ont de plus en plus la cote. Valérie Kinzounza sort une marque belge de sa garde-robe : Joie. Cette marque vous apportera le bonheur des habits simples et modernes : t-shirts, sweat-shirts, robes, bonnets marqués souvent par des messages simples et positifs. Toute cette production est réalisée en circuit court.

