5 idées de livres pour les fêtes, qui reconnecteront les ados à la lecture

Elle s'investit tellement qu'elle finira par danser avec d'autres danseurs amateurs aux côtés de son idole. Plongée dans la génération des jeux vidéo, elle découvre Just Dance et s'illustre en ligne au point de devenir une star des adolescents.

Si l'ouvrage ne révolutionne pas le genre de la biographie selon Michel Dufranne , il mérite de l'intérêt pour son optimisme et son parcours inspirant . Dina était une fille qui n'avait pas beaucoup de succès à l'école. Passionnée par Hélène et les garçons, elle devient fan de la musique de Britney Spears qui lui donne envie de s'investir dans la danse.

Ce livre, du même nom que le célèbre jeu vidéo de chorégraphie, retrace la biographie de Dina , la triple championne de France et vice-championne du monde de Just Dance .

"Il y a un croisement, par rapport à toutes ces bios de blogueuses, youtubeuses, stars de téléréalité qui sont d'un creux et d'un inintérêt total" pointe le chroniqueur, notamment parce que les thèmes sont intergénérationnels. Hélène et les garçons, Britney Spears et les boys bands sont familiers aux parents, et les jeux vidéo intéressent les ados.

Autre point intéressant, l'univers du jeu vidéo est abordé avec beaucoup de nuance, sans discréditer uniquement ce phénomène pour ses travers, mais sans non plus en livrer une version idyllique. Devenir un pro des jeux vidéo comme Dina exige en effet des sacrifices, ne se résume pas à jouer mais fonctionne comme un vrai métier, et peut interférer dans la vie familiale.

En résumé, ce livre alimentera à coup sûr le débat avec les adolescents sur l'intérêt des jeux vidéo et démontre qu'il faut aussi s'accrocher à ses rêves et se battre pour les réaliser. "Elle y croit, elle fait des sacrifices mais est aussi soutenue par un entourage qui l'aide" se réjouit le chroniqueur, qui rappelle qu'on ne peut pas résumer ce monde digital à un phénomène "abrutissant".