5 clés pour garder vos bonnes résolutions toute l’année

Plus que quelques jours et nous serons officiellement en 2022 ! C’est le moment de faire le bilan l’année écoulée mais aussi de préparer la suivante et pour ce faire, quoi de mieux que la fameuse liste des bonnes résolutions ! Alors si la vôtre aussi ne tient que quelques mois, quelques semaines ou quelques jours… Voici les conseils de Gilles Delvaux, chroniqueur du 6-8, pour la maintenir toute l’année !