5 anecdotes que vous ne saviez peut-être pas sur Jean-Jacques Goldman

S’il compte vraisemblablement ne plus remonter sur scène , la RTBF souhaite dans tous les cas se pencher sur son œuvre en lui consacrant ce 8 octobre une soirée anniversaire avec de nombreux reportages . Quand la musique est bonne, Il suffira d’un signe, Je te donne, Comme toi, ou encore Puisque tu pars, Goldman a en effet été séduit des générations entières par son sens des mélodies, ses textes et sa simplicité.

Plus de 30 millions d’albums solos vendus à son actif. Parolier, compositeur et producteur des plus grands artistes de son temps comme Céline Dion ou Johnny Hallyday , Jean-Jacques Goldman , né à Paris le 11 octobre 1951, a presque tout réussi dans sa carrière artistique.

Après ses études, il forme Taï Phong avec deux Vietnamiens. Le groupe sort Sister Jane et rencontre un certain succès. Les autres membres du groupe souhaitent partir en tournée en 1978 mais Jean-Jacques Goldman, père de famille, ne veut pas abandonner ses proches. Il trouve donc comme remplaçant Michael Jones avec qui il devient ami.

La même année, il tente de réitérer l’exploit réalisé par Laurent Voulzy un an plus tôt. Encore inconnu du grand public, ce dernier connaît un succès phénoménal avec Rockcollection, morceau dans lequel il reprend plusieurs tubes de rock anglo-américain.

Goldman s’inspire de cette idée pour sortir Slow Me Again, un titre qui évoque les grands slows, de Only You des Platters jusqu’à Night in White Satin des Moody Blues. C’est un bide commercial : il ne vend que quelques centaines de copies. Aujourd’hui, ce disque vaut une fortune.