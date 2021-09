4 recettes simples et originales pour cuisiner les pois chiches comme en Méditerranée

Produit estival et qui s’impose de plus en plus en Europe, le pois chiche est la graine culinaire tendance. Carlo De Pascale vous explique comment en cuisiner et livre quatre recettes délicieuses et faciles de la Méditerranée.

Salades de pois chiches, houmous,… On consomme volontiers ces produits en été. À quelques jours de l’automne, pourquoi ne pas tenter de cuisiner des pois chiches pour apporter encore un peu de douceur dans vos assiettes avant le retour des plats bien fournis de l’hiver ?

Cuisiner directement ces graines, qui contiennent un grand taux de glucides assimilables et de protéines végétales, présente aussi un avantage financier : le prix des pois chiches naturels est vraiment abordable, alors qu’il s’élève à presque 10€ du kilo dans les produits transformés en magasin.

Sous quelle forme doit-on acheter cet aliment ?