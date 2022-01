4 expressions de jeunes à connaître à tout prix !

C’est connu la communication, les moyens et la manière de communiquer, comme on a pu le constater encore il y a quelques jours avec Stromae, ne cessent d’évoluer au fil des années. Le langage, évidemment, n’y échappe pas… Toutefois, est-ce une raison pour laisser le temps ou les écarts d’âges nous empêcher de nous comprendre ? Certes non ! C’est pour cela qu’Aaron, ce matin, est venu accroître notre lexique en nous apprenant des mots utilisés par les jeunes, histoire de mieux les comprendre ainsi que de mieux communiquer cette année.