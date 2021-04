3 films sur le thème de Pâques à savourer durant les vacances

On s’intéresse à un genre de films très particulier dans Le 6-8 avec notre monsieur cinéma Nicolas Buytaers : les films de Pâques. Découvrez sa liste des longs-métrages à savourer en famille ou en solo… accompagnés d’œufs en chocolat ! Peu répandus de ce côté de l’Atlantique, les films de Pâques sont monnaie courante aux Etats-Unis. Et pour cause, chaque fête est un prétexte pour amener des spectateurs dans les salles obscures observe notre chroniqueur. Après Halloween et Noël (dont on vous dévoile le top 3 des meilleurs films), Pâques ne déroge pas à la règle bien que le genre soit plus récent. ► A lire aussi : Etes-vous incollable sur Pâques et ses traditions ? Faites le test ! Argument marketing ou pas, ces films vous offrent l’occasion de passer un bon moment devant votre petit écran en attendant la réouverture des salles de cinéma (bien que les activités hors de chez soi ne manquent pas durant les congés).

Pour toute la famille : "Hop"

"Hop" est LE dessin animé de Pâques par excellence selon notre chroniqueur ciné. Sorti en 2011, il raconte l’histoire d’un lapin de Pâques, Robbie, qui rêve de faire du rock. Tout comme "Mary Poppins" ou encore "Qui veut la peau de Roger Rabbit", "Hop" mélange les images de synthèse avec des prises de vues réelles. Le résultat est drôle et efficace selon notre spécialiste qui vous prévient que vous ne verrez plus ces gentils poussins jaunes de la même manière après ce film…

Du chocolat à perte de vue avec "Charlie et la chocolaterie" de Tim Burton

Si vous voulez éviter la crise de foie (un trouble qui n’existe d’ailleurs pas réellement), régalez plutôt vos yeux avec un film qui fait la part belle à la gourmandise privilégiée de Pâques, le chocolat. Et il dégouline de partout dans le film de Tim Burton avec Johnny Depp sorti en 2005. "Charlie et la chocolaterie" est remake du film du même nom sorti en 1971, lui-même inspiré du livre de Roald Dahl publié en 1964, précise Nicolas Buytaers.

Le film religieux : "Ben Hur"

Parce que Pâques est l’une des fêtes religieuses les plus importantes du christianisme qui célèbre la résurrection du Christ, cette sélection ne serait pas complète sans un film biblique. Sur la liste de notre spécialiste figure "Ben Hur" de William Wyler qui "n’est pas qu’un film sur une course de chars, non, c’est aussi et surtout un film sur la vie de Jésus". Avec ses 11 Oscars, "Ben Hur" est tout simplement l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma !

En bonus, pour les fans de comédies musicales : "La parade de printemps"

Ou "Easter parade" en version originale, un film incontournable avec Fred Astaire et Judy Garland sorti en 1948. Et tout particulièrement pour une scène qui a marqué notre expert ciné : "Si vous aimez les comédies musicales vous allez adorer cette parade avec cette scène où, après trucage, on voit Fred Astaire danser au ralenti… la maîtrise du geste est hallucinante !"