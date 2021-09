3 fausses idées reçues sur les araignées

Beaucoup de gens ont peur des araignées, mais cette peur est souvent le résultat d’une méconnaissance de cet animal ! Sophie Brems était ce matin dans le 6-8 pour nous aider à comprendre les araignées et déconstruire certaines idées reçues à leur sujet.

Saviez-vous qu’environ 40% de la population a peur des araignées ? Et pour certains d’entre nous, cette peur peut même devenir incontrôlable et se muer en arachnophobie. Pourtant, les araignées sont inoffensives chez nous, et la plupart d’entre elles sont très petites. En effet, il est extrêmement rare qu’elles mordent les humains, et lorsque c’est le cas, la morsure reste bénigne car son venin n’est pas dangereux pour l’homme.

Vous l’avez peut-être vu ou constaté chez vous, on dit souvent que c’est la saison et qu’il y en a plus que d’habitude dans les maisons. Pourtant, elles sont bien présentes toute l’année, elles sont simplement moins visibles. En effet, on estime qu’il y a environ 1000 à 2000 araignées en moyenne par foyer ! Pas de panique pour autant, puisque la grande majorité sont minuscules et cachées. Si on en voit plus pour le moment, c’est tout simplement car les températures baissent et que l’air se rafraîchit. Les femelles cherchent donc un abri, et les mâles suivent les femelles, période de reproduction oblige.