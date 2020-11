20 ans après la sortie de "Ça plane pour moi", Plastic Bertrand revient chanter son succès planétaire dans Bon Week-End, c'était en 1997

On remonte perpétuellement le temps grâce aux archives télé de la SONUMA et, pour l’heure, on se replonge au cœur des années 1990.

Cap sur l’année 1997 tout particulièrement. Au-devant de la scène cinématographique, un film Américain cartonne en cette année-là : "Men in Black" réalisé par Barry Sonnenfeld et avec le célèbre Will Smith, acteur mais aussi chanteur.

En 1997, à la RTBF, tous les vendredis soir c’est un gros carton d’audience que connaît Bon Week-End : une émission de divertissement. C’est dans un petit bistrot que se réunissent tous les humoristes, des chanteurs, des personnalités de l’époque. L’émission est présentée par Bernard Faure dans un premier temps et c’est Olivier Lejeune qui lui succédera ensuite.

20 ans après le succès de "Ça plane pour moi", Plastic Bertrand revient alors chanter son tube planétaire dans cette émission Bon Week-End qui bat son plein. Une belle occasion de suivre l’évolution du look du chanteur à travers les décennies et de se replonger dans cet espace bistrot où il faisait bon se retrouver.