"1984" de George Orwell se décline enfin en BD pour revivre en images ce livre culte

Le roman 1984 de George Orwell a été revisité dans quatre versions par le 9ème art en 2020 et 2021. Mathieu Van Overstraeten, le chroniqueur BD du 6-8, présente sa version coup de cœur, celle de Xavier Coste. 'Big Brother is watching you' : qui n’a jamais entendu cette phrase mythique du roman 1984 ? Paru en 1949, George Orwell y décrivait au travers de Big Brother, chef du 'Parti' du pays imaginaire Océania, la société britannique du futur, qui basculerait dans le contrôle total de nos libertés. Cette dystopie a inspiré l’ensemble de la culture populaire : films, téléfilms, adaptations théâtrales, romans d’anticipation, jeux vidéo et surtout la musique d’artistes comme David Bowie, Muse, Radiohead ou Rage Against The Machine. Elle est désormais déclinée depuis 2020-2021 dans la bande dessinée en plusieurs versions : aux éditions Grasset, du Rocher, du Soleil, et Sarbacane.

Quatre versions récentes parues pour raison de droits d’auteur

Pourquoi autant d’éditions en si peu de temps ? Deux raisons expliquent ce foisonnement d’adaptations dans le 9ème art selon Mathieu Van Overstraeten : 1984 est toujours un roman d’actualité, au vu de la société de plus en plus connectée et surveillée dans laquelle nous vivons et surtout, cela correspond aux 70 ans du décès de George Orwell survenu le 21 janvier 1950. Son œuvre est donc entrée dans le domaine public. Par conséquent, n’importe qui peut en réaliser une adaptation puisqu’il n’y a plus de droits d’auteur qui l’entourent.

Petit rappel de l’histoire

Londres, 1984. Des guerres nucléaires ont semé la désolation sur terre. "La capitale britannique ressemble un peu à une ville soviétique remplie de buildings en béton" décrit le chroniqueur. De nombreuses affichent de propagande signalent aux habitants que 'Big Brother is watching you' : cette phrase se traduit par le balai incessant des hélicoptères, espions et caméras de surveillance ainsi que la police de la pensée qui "épient les moindres faits et gestes de chacun". L’auteur avait imaginé aussi l’apparition de télécrans installés dans toutes les habitations pour observer aussi la population et qui ne peuvent être coupés. ►►► À lire aussi : "Les Enfants de la Résistance" : la BD à succès revient dans un 7e tome avec une nouveauté à la clé Winston Smith, employé au ministère de la Vérité, doit corriger les articles de presse du passé pour qu’ils concordent avec les décisions politiques actuelles. On entre donc dans le domaine de la fake news, de l’endoctrinement et de la manipulation de la pensée collective. Un jour, Winston écrit sur son carnet À bas Big Brother. Conscient de l’illégalité de son acte, il remarque qu’une Julia semble l’espionner.

Une version BD angoissante et puissante

Parmi les quatre éditions parues entre 2020 et 2021, Mathieu Van Overstraeten est séduit par la version des éditions Sarbacane car elle "est à la fois la plus personnelle, la plus graphique". L’auteur et illustrateur de celle-ci, Xavier Coste, qui s’est démarqué sur les BD Egon Schiele, Rimbaud l’indésirable ou A comme Eiffel, "rêvait d’adapter 1984 en bande dessinée depuis qu’il a 15 ans" tellement la lecture de ce roman d’anticipation l’a marqué. "Son adaptation est à la fois puissante et terrifiante, puisqu’il parvient à donner vie à cet univers glaçant imaginé par George Orwell. Il utilise beaucoup de séquences muettes : il y a les mots d’Orwell, mais dès que c’est possible, il préfère utiliser la force de l’image" analyse le chroniqueur BD. Cette bande dessinée est déconseillée si votre moral n’est déjà pas au beau fixe mais elle plaira au public qui a aimé le roman ou les histoires d’anticipations et les uchronies. Cette version chez Sarbacane rencontre d’ailleurs beaucoup de succès puisqu’elle en est déjà à sa seconde édition. Retrouvez Mathieu Van Overstraeten pour d’autres idées bandes dessinées, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.