1974, le duo belge symbolique à la RTBF : Annie Cordy chante avec Salvatore Adamo

VivaCité a adapté ses programmes tout le week-end pour rendre hommage à cette artiste aux multiples talents, qui a incarné pleinement la belgitude et la réussite noir-jaune-rouge en France. En télé aussi la RTBF a commémoré Annie Cordy tout le week-end et l'hommage continue cette semaine sur la Une dans Le 6-8.

Le duo d'une 'marraine' avec son 'filleul'

Hugues Hamelynck a sorti une archive emblématique de la Sonuma et de la chanson francophone belge pour mettre Annie Cordy à l'honneur : un duo avec Salvatore Adamo en 1974.

L'année 1974 est celle du succès d'ABBA à l'Eurovision avec Waterloo. "Au même moment, Annie Cordy fait un duo avec Salvatore Adamo. Ils reprennent un très vieux titre d'Annie Cordy : Whisky, Cigarettes et P'tites Pépées (NDLR : sorti en 1959, bande originale du film du même nom). Ils le chantent un duo dans une émission animée par Annie Cordy, un peu comme Sacha Distel a pu avoir ses prime time à la télévision française. On l'a fait sur la RTBF avec Annie Cordy (NDLR : dans l'émission Hello, Annie ! de la RTB)" commente Hugues Hamelynck.

Annie et Salvatore chantent et dansent également sur cette chanson. La chanteuse n'hésite pas à qualifier ce dernier de son 'chouchou', elle qui, comme elle l'indique dans cette archive, était sa 'marraine', celle qui l'a présenté à sa première émission à Paris, L'école des vedettes animée Aimée Mortimer.

Bref, Annie Cordy, c'était aussi une révélatrice de talents.