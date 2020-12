15 ans après, Jennifer Garner parodie sa propre scène culte et sensuelle dans Alias

Souvenez-vous de Alias, cette série dans laquelle Jennifer Garner interprète le personnage Sydney Bristow , une agent double de la CIA. La série s'est étalée sur cinq saisons jusqu'à 2006 et lance la carrière de l'actrice américaine.

Près de 15 ans après la fin de la série, Jennifer Garner, ex-femme de Ben Affleck, se moque gentiment de son ancien rôle dans cette série. "C'était un peu la Ursula Andress (NDLR : souvenez-vous de la scène d'anthologie de la toute première James Bond girl) de l'époque : elle sort de la piscine et c'est devenu mythique" rappelle Delphine Simon.

Cette fois, l'actrice rejoue sa scène pour remercier ses 10 millions de followers sur Instagram mais avec humour, moins torride certes mais bien plus amusante ! La vidéo a déjà été visionnée plus de 4 millions de fois en quelques jours. "J'avais promis à mon manager et mon agent de ne jamais la publier" a commenté hilare l'actrice de 48 ans.

La parodie ressemble au travail de l'instagrameuse australienne Celeste Barber estime Delphine qui copie avec humour les poses de mannequins et autres stars.