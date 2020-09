125 ans du décès de Louis Pasteur : comment est-il devenu le scientifique le plus célèbre

Qu'on soit féru d'Histoire ou bien juste avide de savoir, Louis Pasteur est un nom qui n'est inconnu pour personne. Pour cause, le scientifique français a notamment inventé le vaccin contre la rage et est en quelque sorte la 'star des chercheurs'. À l'approche du 125ème anniversaire de son décès, survenu le 28 septembre 1895, le chroniqueur Histoire du 6-8 est revenu sur les éléments importants de sa biographie.

Louis Pasteur étudie à Besançon, puis à Paris. Louis Pasteur débute par des études de lettres avant de bifurquer vers les sciences. "Avec son microscope, il s'est pris de passion pour une étude particulière : la vie de l'infiniment petit" raconte le chroniqueur, à savoir les virus et bactéries. Ces mots n'étaient pas encore employés dans le langage de l'époque souligne Eddy. Le mot 'microbe' n'est par exemple proposé qu'en 1878. Auparavant, on parlait de 'ferments' et dans la seconde moitié du 19ème siècle, on les connaît encore mal.

"Très rapidement, Pasteur estime que le système pourrait être adapté au lait. Dans le lait cru il y avait aussi des bactéries, et celles-ci pouvaient être dangereuses pour la santé. L'industrie laitière s'est précipitée sur la technique et grâce à cela, Pasteur est devenu un savant très célèbre" relate encore Eddy.

En effet, outre le vaccin contre la rage, on attribue la notion de 'lait pasteurisé' à Louis Pasteur. Cette histoire de pasteurisation démarre non pas avec le lait, mais avec le vin dévoile Eddy Przybylsky : "Napoléon III en personne a demandé à Pasteur de plancher, en 1854, sur un système qui permettrait une meilleure conservation du vin. Parce qu'à l'époque les viticulteurs perdaient une partie de leur production même les années de bonnes récoltes parce que le produit était abîmé lors de la fermentation du jus du raisin".

Louis Pasteur n'est pas médecin mais s'intéresse à ces travaux pour protéger les troupeaux de ces maladies transmissibles pensant qu'il pourrait aider les éleveurs comme il l'a fait avec les viticulteurs et producteurs de lait. Il estime possible de les protéger en leur injectant des micro-organismes vieillis donc moins virulents, en somme, guérir le mal par le mal mais en quantités infimes. Il vaccine les poules contre le choléra ou encore les moutons contre la maladie du charbon.

"Il avait observé dans ses campagnes que les femmes des campagnes qui avaient été victimes d'une maladie bénigne, la vaccine (NDLR : dont vient le mot vaccin) ne développaient pas une maladie beaucoup plus répandue et plus redoutable qui était la variole" note Eddy Przybylsky .

Le vaccin contre la rage

Louis Pasteur - © Edward Gooch Collection - Getty Images

Pourquoi l'Histoire retient-elle le nom de Louis Pasteur comme inventeur du vaccin ? "La rage était une maladie extrêmement répandue et extrêmement redoutable. C'était la mort assurée et il guérit une maladie qui mène droit à la mort" assure le chroniqueur.

Louis Pasteur s'intéresse à la rage à 58 ans. Le 6 juillet 1885, on lui amène un enfant, Joseph Meister, mordu 14 fois par un chien enragé dans le département du Bas-Rhin. "Le médecin du village a entendu parler des travaux de Pasteur et conseille à la maman de faire le voyage jusqu'à Paris". Le chercheur jurassien reçoit l'enfant dans la capitale et fait venir deux médecins célèbres pour tenter de le soigner : Alfred Vulpian et Jacques-Joseph Grancher. Ce dernier inocule le premier vaccin humain contre la rage. Ce programme de vaccins dure 10 jours "et la guérison sera totale".

Grâce à cette victoire, il devient célèbre et très riche et achète un palais dans Paris pour y installer le premier institut pasteur dans lequel il a ses appartements et où repose son corps dans une crypte, après son décès, le 28 septembre 1895.

Aujourd'hui, l'Institut Pasteur c'est 19 centres nationaux et 24 hors de France dont un à Uccle, comptabilisant 2700 collaborateurs dont 1100 scientifiques qui consacrent leur vie à la recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses.