La Bibliothèque royale de Belgique et son panorama

11 trésors cachés à découvrir à Bruxelles - © Brussels museums

C'est l'un des poumons historiques de notre pays et pourtant peu de gens en ont déjà franchi ses portes : construite en 1935 à la mémoire du roi Albert Ier, la Bibliothèque royale ou KBR, également appelée l'Albertine ou la Royale, est selon Olivier Arendt, "un endroit remarquable".

"Architecturalement c'est un lieu splendide avec un bâtiment moderniste extraordinaire que vous pourrez visiter" précise-t-il. La KBR renferme les plus grandes collections de livres et manuscrits du pays mais aussi des estampes, des gravures, des affiches et des journaux. Vous pouvez aussi y visiter le musée de l'imprimerie, et à partir de septembre 2020, le KBR museum, consacré à une collection de manuscrits de l'époque des ducs de Bourgogne.

À ne pas manquer selon le chroniqueur : prendre l'ascenseur pour monter au cinquième étage "et vous avez une des plus belles vues sur la capitale gratuitement".