100 ans de la naissance de Georges Brassens : le jour où il a joué chez Salvatore Adamo

Georges Brassens est né un 22 octobre 1921. Décédé 60 ans plus tard, il aurait célébré son 100e anniversaire en 2021. Maxime Le Forestier a sorti à cette occasion une intégrale de ses reprises de Georges Brassens et un livre sur sa relation avec son idole qui était aussi son ami.

Ses premières chansons comme les Sabots d’Hélène en 1954, définissent déjà le style Brassens : une guitare classique, des mélodies simples, des paroles naturalistes, fraternelles et humoristiques et un phrasé saccadé et accrocheur.

"C’est une œuvre remplie d’humanité : il parle beaucoup de fraternité, de la défense des opprimés, des plus faibles, il parle de la vie et de la mort. Quand on écoute Brassens, on est un peu moins bête" lâche Bruno Tummers.

"Parce que j’ai fait 2-3 chansons d’enterrement, on en a conclu que j’avais peur de la mort. Parce que j’ai dit 2-3 fois du mal des femmes, on en a conclu que j’étais misogyne. Parce que j’ai dit 2-3 fois du mal des gendarmes, on a pensé que j’étais un ennemi acharné des lois même si je n’ai pas une sympathie marquée pour ces lois" soulignait Brassens dans les années 1960 à la RTBF. "Notez qu’on est allé un peu vite, parce qu’à l’époque où j’ai dit 2 ou 3 fois du mal des femmes j’en disais aussi énormément de bien. Sans me vanter, je suis un des rares qui ne dit jamais du mal des femmes en général".