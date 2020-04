De 6h à 8h, VivaCité reste près de chez vous !

Alors que la RTBF unit ses forces en cette période de confinement, entre 6h et 8h, VivaCité reste proche de vous et vous propose une matinale multirégionale présentée par Olivier Colle.

Depuis le début du confinement, vos 7 décrochages habituels (Luxembourg, Liège, Namur, Brabant Wallon, Charleroi, Mons, Bruxelles) ont fusionné pour vous offrir le meilleur de chaque région.

Et c’est depuis chez lui qu’Oliver Colle anime cette matinale exceptionnelle (image à l’appui ci-dessous), tandis que nos techniciens et journalistes continuent d’assurer l’antenne depuis le studio.

Vos animateurs de chaque région restent actifs sur le terrain et interviennent au micro d’Olivier Colle pour vous proposer à distance leurs reportages et leurs bons plans des quatre coins de la Wallonie.

Du côté de l’info, l’équipe s’est aussi rassemblée pour la cause. Les 7 rédactions unissent leurs forces pour rester présents dans vos régions. Les journaux d’informations régionales se voient allongés et sont présentés chaque semaine par un des présentateurs habituels (Geoffroy Fabre, Fabian Magri, Serge Otthiers, Nadège Wuestenberghs…).

Un club de sport vous envoie ses conseils en ligne ? Un DJ vous invite pour une houseparty ? Que voir, que faire en temps de confinement, comment aider vos voisins, vos commerçants locaux ? Que fait votre commune pour répondre à la crise, quelles initiatives solidaires et citoyennes sont mises en place ? Comment se débrouillent Pairi Daiza, Walibi et Plopsa CO, ou le boucher du coin, en temps de crise ?...

Toutes les réponses à ces questions sur VivaCité, de 6h à 8h.