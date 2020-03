Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus

Sylvie HONORE // Il est unanimement admis par la communauté scientifique que le stress réduit significativement l’efficacité de notre système de défenses immunitaires en cas d’agression bactérienne ou virale. La pandémie de coronavirus qui nous affecte actuellement est particulièrement anxiogène pour tous. Nous devons respecter scrupuleusement les comportements préconisés par les autorités sanitaires belges, européennes et mondiales pour lutter au mieux contre le coronavirus et sa propagation, mais nous pouvons aussi tous agir concrètement pour soutenir notre système immunitaire en apprenant quelques techniques et comportements qui nous aideront à gérer notre stress pour affronter dans les meilleures conditions cette situation exceptionnelle.

Gérer son stress et soutenir son immunité face au coronavirus - La vie du bon côté - 26/03/2020 Sylvie HONORE // Il est unanimement admis par la communauté scientifique que le stress réduit significativement l’efficacité de notre système de défenses immunitaires en cas d’agression bactérienne ou virale. La pandémie de coronavirus qui nous affecte actuellement est particulièrement anxiogène pour tous. Nous devons respecter scrupuleusement les comportements préconisés par les autorités sanitaires belges, européennes et mondiales pour lutter au mieux contre le coronavirus et sa propagation, mais nous pouvons aussi tous agir concrètement pour soutenir notre système immunitaire en apprenant quelques techniques et comportements qui nous aideront à gérer notre stress pour affronter dans les meilleures conditions cette situation exceptionnelle.

La pandémie de coronavirus est anxiogène tant ce virus est virulent et sans concession aucune. Nos cœurs sont chiffonnés et nos nerfs sont mis à rude épreuve en ces temps de confinement. Cette circonstance si particulière et inédite génère du stress qui influe à son tour sur notre système immunitaire. Or, on sait combien celui-ci constitue notre meilleure "arme" en ce combat avec l’invisible. Bien des personnes se mobilisent et offrent de leur temps, de leur compétence et savoir-faire pour que tout un chacun puisse reprendre la vie du bon côté. Pierre Ramaut – Psychanalyste et sophrologue est créateur de plusieurs outils innovants dans le champ de la santé mentale et du développement personnel. A travers ce podcast "La vie du bon côté", ce psychanalyste transgénérationnel et sophrologue nous offre un outil pour nous aider à gérer notre stress et donc pour soutenir notre plus grand atout santé : notre immunité.

Gérer son stress et soutenir son immunité face à un virus. Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus - © IvelinRadkov - Getty Images/iStockphoto Gérer son stress et soutenir ainsi son immunité, ça va de pair. Il est unanimement admis par la communauté scientifique que le stress réduit significativement l’efficacité de notre système de défenses immunitaires en cas d’agression bactérienne ou virale. Le stress est une réponse face à des agresseurs, quand il s’installe de façon constante il épuise nos réserves au niveau des hormones du corps et impacte notre immunité. La pandémie de coronavirus qui nous affecte actuellement est particulièrement anxiogène pour tous. Nous devons respecter scrupuleusement les comportements préconisés par les autorités sanitaires belges, européennes et mondiales pour lutter au mieux contre le coronavirus et sa propagation, mais nous pouvons aussi tous agir concrètement pour soutenir notre système immunitaire en apprenant quelques techniques et comportements qui nous aideront à gérer notre stress pour affronter dans les meilleures conditions cette situation exceptionnelle. Nous ne sommes pas égaux face au stress. Face à une situation identique, ici face à la pandémie, nous avons des réponses subjectives émotionnelles différentes en fonction de bagages différents que nous possédons au fil de nos expériences passées, et transgénérationnelles aussi. Nous interprétons, vivons du coup différemment la situation et réagissons singulièrement.

Waystobe – une appli mise à disposition gratuitement Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Dans un esprit de solidarité, et de contribution à la lutte des soignants et de l’ensemble de la population contre le Covid19, la SRL Waystobe (une startup basée à Mons, dans une des régions actuellement les plus infectée par le Covid-19 en Belgique), a décidé de mettre gratuitement au service de la population wallonne et de tout autre francophone dans le monde, son programme de gestion du stress de 15 séances. waystobe – les chemins vers soi, vers l’être. Ces séances ont des visées de prévention et de thérapie mais aussi de développement personnel et spirituel. Ces programmes sont accessibles à tout moment et sont mis à disposition gratuitement au service de la population wallonne. De nombreux programmes proposés par Waystobe sont utilisés dans plusieurs services du CHU Ambroise Paré de Mons ou ce projet innovant a vu le jour avec l’aide, de la Faculté Polytechnique de Mons, de La Maison de l’Entreprise de Mons et de la Région Wallonne. Comment gérer son stress à distance, en mode confinement ? Waystobe est un outil opérant sur 90% de la population c’est-à-dire que si vous l’utilisez à raison d’une à deux fois par semaine vous aurez une amélioration probante de votre état émotionnel, de votre état de relaxation. On peut ainsi modifier notre niveau de conscience et atteindre un niveau de relaxation réel avec cet outil. Le protocole : - On invite d’abord à une mise en relaxation par une écoute du corps - un thème de séance est ensuite proposé à chaque fois avec une progression bien définie. - On propose deux séances par semaine et l’utilisateur peut s’en servir à volonté pendant quinze jours. L’efficacité est validée scientifiquement & médicalement, alors prenez votre bien en urgence et non votre mal en patience. C’est gratuit, ça fait du bien, cela vous aide réellement à gérer votre stress et donc à soutenir votre immunité.

Prenez soin de vous et des autres avec Waystobe Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus - © Tous droits réservés Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus - © Tous droits réservés Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus - © Tous droits réservés Waystobe – Améliorez votre bien-être au quotidien Waystobe est une application web destinée aux hôpitaux, aux entreprises et aux particuliers qui permet la diffusion et l’utilisation de programmes de gestion du stress et de développement personnel. Waystobe propose une large gamme de séances hebdomadaires, simples et guidées par la voix pour enrichir la vie quotidienne et améliorer le bien-être de ses utilisateurs en dynamisant les ressources dont ils disposent et en développant leurs facultés d’adaptation à leurs propres conditions de vie privée, professionnelle et sociale. Pour accéder gratuitement à l’ensemble du programme il vous suffit de vous connecter au site www.waystobe.com et de suivre les instructions liées au programme intitulé : " Gérer son stress et soutenir son immunité face au coronavirus " Pierre Ramaut – Psychanalyste & psychanalyste transgénérationnel et sophrologue. Créateur de plusieurs outils innovants dans le champ de la santé mentale et du développement personnel. L’appli Waystobe en un clic

Tous les jours, prenez la vie du bon côté Waystobe : une appli gratuite pour gérer son stress et soutenir son immunité face au virus - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.