Vous… et votre date de naissance

Le jour, le mois et l'année de naissance donnent une numérologie grâce à laquelle vous pouvez découvrir certaines de vos forces et de vos faiblesses. Cette combinaison de chiffres est l’histoire de votre vie ! Carrolle Isabel, tarologue, va vous enseigner sa méthode de calcul afin de comprendre pourquoi une certaine difficulté à avancer, à réussir, est parfois présente dans votre vie et d'où vient ce conflit intérieur. Rejoignez-nous et faisons l’exercice ensemble.