Vous désirez évoluer vers une innovation managériale ?

Tout au long de cet évènement découvrez des ateliers participatifs, des conférences inspirantes et des retours d’expériences… pour découvrir, tester de nouveaux outils et repartir avec de bonnes pratiques à appliquer directement dans vos propres projets !

Des animations et des surprises pour réveiller votre dynamisme et profiter pleinement de cette expédition pédagogique.

Un événement professionnel atypique et sans blabla, autour de la conduite du changement, l’innovation managériale et les nouvelles façons de travailler.

Cap’infini c’est une équipe de coachs et de formateurs qui mettent tout en œuvre pour être dans un mouvement précurseur d’accompagnement en entreprise. Vous accompagner dans la co-construction, le co-développement des pratiques durables en toute agilité.

La mission de Cap’Infini … Et si on activait les talents ?

Convaincus que l’identification de nos ressources contribue à la construction d’une vie équilibrée dans laquelle nous pouvons évoluer de façon plus consciente et efficace, ils vous accompagnent dans la découverte de vos valeurs et de vos forces et la capacité de les mettre en œuvre dans les 5 domaines de la vie (Professionnel – Epanouissement personnel – Famille – Tribale (sociale) – Couple)