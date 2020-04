Voici un florilège de podcasts La Vie du Bon Côté que vous allez adorer !

Parce qu’ils font partie de vos préférés, voici un florilège de 5 podcasts Best Of "La vie du bon côté" pour vous chouchouter durant cette période de confinement. A découvrir ou à ré-écouter, dès la semaine prochaine. De nombreux experts bien-être et santé vont ainsi diffuser leurs idées inspirantes au fil des jours pour nous ouvrir à un meilleur avenir- à venir. Du reiki, des jeux vidéos, une judicieuse répartition des tâches ménagères, de la danse mais aussi de la slow cosmétique, voici quelques ingrédients subtils qui composeront ce cocktail pétillant de vie du bon côté.

Reiki : le soin du corps et de l’esprit grâce à l’Energie Universelle Best Of - © wundervisuals - Getty Images C'est Salvatore Rindone, Coach, formateur en développement personnel, Maître enseignant Reiki Usui qui nous initiera au reiki, à cette pratique de soins non conventionnelle ayant vu le jour au Japon et mise en forme par Mikao Usui au début des années 1900. Elle est la contraction de deux termes japonais : Rei (universel) et Ki (énergie vitale). Or, actuellement, nos corps sont vidés ou coupés de leur énergie ! " Expliquer à quelqu’un ce qu’est le Reiki revient à peu près à essayer de lui décrire l’arôme d’une fleur exotique qu’il n’a jamais vue et dont il n’a jamais entendu parler. " Klaudia Hochh Le Reiki agit sur le stress, le sommeil, le plan mental et émotionnel, il renforce le système immunitaire, développe la connaissance de soi, il lève les blocages et libère les sentiments refoulés. Plongez-vous au coeur de cette bulle bien-être dès ce lundi en écoutant le podcast La vie du bon côté.

Les jeux vidéo pour l’éducation de vos enfants Best Of - © La Bicicleta Vermella - Getty Images Les jeux vidéo sont devenus l’une des principales industries culturelles au monde. Arts & Publics propose de s’en emparer pour une approche éducative et créative pour et par les jeunes. Ekin Bal, assistant chef de projet jeux vidéo nous dit tout. Sylvie Honoré, s'intéressait alors aux différentes et nouvelles formes d'enseignement scolaire. Une thématique mise en résonance avec les "EDUC Days" : la plus grande plateforme éducative nationale en Belgique, à destination des professionnels de l'enseignement et des autres professionnels éducatifs, qui se déroulait en novembre dernier à Brussels Expo. L'asbl Arts & Publics, qui utilise le jeu vidéo pour parler de sujets de société avec les jeunes sera dans la ligne de mire du podcast La vie du bon côté. De fait, le jeu vidéo pourrait être développé comme outil d'apprentissage et de médiation culturelle car il semble détenir des atouts pédagogiques. Cette asbl présente des outils qui abondent dans ce sens. Ekin Bal, médiateur culturel et assistant chef de projet jeux vidéo pour Arts & Publics, explique son utilité et la méthode pour l'employer dans l'éducation des jeunes générations. Un rendez-vous riche d'enseignements auquel on vous convie ce mardi 14 avril.

La répartition des tâches ménagères, un sésame pour la bonne santé du couple ! Best Of - © Maskot - Getty Images/Maskot Ann Van den Hautte est psychologue et coach rangement. Selon elle, le mauvais partage des tâches ménagères est un facteur déterminant dans le déséquilibre du couple. Le bien-être intérieur passe par le bien-être de votre intérieur ! Le partage équitable des tâches ménagères de surcroît, ce n'est pas si compliqué. On fera un peu le ménage dans toutes ces idées préconçues, parfois arrêtées mais aussi sur ces solutions magiques qui balaieront d'un revers de main nos mauvaises habitudes pour faire briller tous les bons plans "petite fée du logis". Une bulle toute nette, toute scintillante qui parfumera le podcast de ce mercredi 15 avril.

La danse et le toucher pour renouer avec le plaisir de vivre Best Of - © Henrik Sorensen - Getty Images Un podcast qui fait sens, plus que jamais, en ce temps de confinement où la distance sociale est de mise. Le toucher est pourtant l'un des atouts bien-être pour tout un chacun, on le mesure peut-être plus qu'auparavant, en ce vivre autrement. Les bienfaits du toucher pour l’harmonie du corps et de l’esprit Comment avoir les bienfaits du toucher pour le corps et le moral sans bénéficier du toucher de quelqu’un d’autre ? Franca Rizzo aide les personnes à apprendre à s’aimer avec la danse, dans ses soins de chromopuncture – couleur lumière thérapie et au travers des ateliers d’initiation au voyage chamanique où la bienveillance du groupe va aider, dans un processus, à retrouver l’amour de Soi qui est bien là pour chacun. Elle enseigne le Nia ; ce nouvel Art du mouvement. Son point fort : ramener la force vitale reçue à la naissance dans un corps en bonne santé et désencombrer l’esprit. Elle nous emmène dans la danse, la joie, le rire en libérant les douleurs, les émotions et les ombres inconscientes,… Toute une invitation à retrouver une paix intérieure et le plaisir de vivre en ce podcast la vie du bon côté qui virvoltera dans la journée de jeudi 16 avril.

La slow cosmétique, c’est tendance Best Of - © Carol Yepes - Getty Images La slow cosmétique est aujourd'hui une mode naturelle pour soigner son quotidien et sa planète. Sophie Trenteseaux fait office de précurseur dans ce domaine avec la ligne de cosmétiques naturels Make SENZ, créée il y a 5 ans. Prendre soin de sa peau de manière naturelle, sans produits de la pétrochimie, sans conservateurs et ingrédients perturbateurs endocriniens… on en parle de plus en plus et un nombre croissant d’hommes et de femmes de toute génération optent pour des cosmétiques naturels, bios, qui limitent les déchets. Sophie Trenteseaux, a créé il y a 5 ans "Make SENZ", une ligne de soins cosmétiques 100% belges, bio, végétaux et personnalisables, une boutique, un atelier de formation en cosmétique naturelle, un centre de soins qui se trouvent à Ixelles. Et c'est tout naturellement aussi que l'on se poudrera l'esprit de cette brume bienfaisante avec un podcast 100% la vie du bon côté.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté Voici un florilège de podcasts La Vie du Bon Côté que vous avez adorés ! - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d'experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.