Voici un florilège de 5 podcasts pour vivre le confinement du bon côté

Parce qu’ils font partie de vos préférés, voici un florilège de 5 podcasts "La vie du bon côté" pour vous chouchouter durant cette période de confinement. A découvrir ou à ré-écouter sans modération ! Auprès de Sylvie Honoré, de nombreux experts Bien-Etre et Santé diffusent leurs idées inspirantes en ce package pour nous ouvrir à un meilleur avenir - à venir, du bon côté.

Attention aux mots que l'on emploie en cette période de confinement VBC - © Tous droits réservés Salvatore Rindone est coach, conférencier, animateur d'atelier dans le domaine du mieux-être, thérapeute et formateur certifié à la Méthode Enelph et au Reiki Usui. Dans ce podcast, il attire notre attention sur la magie des mots, le pouvoir créateur de ceux-ci surtout dans cette période de pandémie à laquelle nous sommes confrontés qui provoque de l'anxiété, du stress, de la peur et diminue notre système immunitaire. Il nous fait prendre conscience du pouvoir des mots que l’on emploie, nous y sensibilise afin de nous aider à traverser au mieux cette période anxiogène et mettre de la magie positive dans nos vies, en soignant nos mots, nos pensées et notre énergie créatrice. ► Lire l'article complet : "Attention aux mots que l'on emploie en cette période de confinement"

Adopter les bonnes habitudes lors de la pratique du sport en cette période de confinement VBC - © milanvirijevic - Getty Images Comment améliorer son mieux-être lors de ce confinement ? Comment maintenir son niveau de forme ? Que mettre en place lors de la pratique d'une activité physique à l'extérieur ? Jusqu'à nouvelle consigne : "confiné nous sommes mais une activité physique extérieure est cependant autorisée et recommandée ", mais ne doit pas donner lieu à des rassemblements. L’accompagnement de personnes vivant sous le même toit ou d’un ami est admis pourvu que la distance sociale (1,50 m entre deux personnes) soit respectée". Tous les centres sportifs et les salles de sport sont évidemment fermés, Sylvie Honoré fait le point avec un kiné du sport : Frédéric Strebelle qui partage avec nous toute son expértise et les tous bons conseils pour la pratique du sport dans ce contexte de pandémie. Lire l'article complet : Adopter les bonnes habitudes lors de la pratique du sport en cette période de confinement

Comment élever notre vibration et rester zen ? VBC - © Tous droits réservés La période de confinement que nous vivons en ce moment n’est pas banale. Pour nous rassurer, beaucoup de coachs, thérapeutes bien-être, souhaitent apporter leur support, leur écoute en publiant des vidéos, par exemple, dans lesquelles ils nous expliquent comment nous pouvons transformer notre réalité par nos pensées, notre conscience, nos émotions et notre état d'être. C’est le cas de Manoelle van der Straten, Coach spécialisée en bien-être au travail, prévention du burn-out, épuisement, et… magicienne à ses heures. Le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est ? Le taux vibratoire c’est l’énergie qui émane de nous. La moyenne des vibrations émises par notre corps donne le taux vibratoire d’une personne. Ce taux fluctue selon notre état physique, mental et émotionnel. Notre taux vibratoire est synonyme d’évolution et de développement personnel. ►Lire l'article complet : Comment élever notre vibration et rester zen ?

Eviter le burn-out émotionnel pendant le confinement VBC - © VikaValter - Getty Images Les implications affectives du confinement sont non seulement complexes et multiples, mais elles s’enchevêtrent et se renforcent, créant une charge affective intense. Nous sommes dans une situation paradoxale. À peine sortis des très longues grèves de l’hiver, avec l’émergence de la puissante énergie du printemps, nous souhaitons nous lancer irrésistiblement dans de nouvelles activités, notamment à l’extérieur, ou initier de nouveaux projets. Or nous ne pouvons pas le faire. Les mesures de restrictions imposées, aussi justes et nécessaires soient-elles, engendrent des contrariétés, des frustrations, des empêchements de déployer nos idées créatives, nos désirs humains et notre énergie vitale. Saverio Tomasella est Psychanalyste et écrivain français, docteur en psychologie, il met en lumière toute cette charge émotionnelle due au confinement et nous guide afin d’entrevoir et d’envisager la vie du bon côté. ►Lire l'article complet : Eviter le burn-out émotionnel pendant le confinement

C'est quoi le bonheur pour vous ? Julien Peron nous offre l'accès gratuit au film durant le confinement VBC - © Tous droits réservés "C’est quoi le bonheur pour vous ?" Julien Peron est le Fondateur du Festival pour l’école de la Vie. Avec son film : "C’est quoi le bonheur pour vous", son objectif était de montrer la beauté de notre planète à travers les messages de personnes issues de tous les secteurs confondus. Près de 1500 personnes ont été interviewées à travers 25 pays. Et, nombreuses sont celles qui furent pratiquement incapables de dire ce qu’est le bonheur pour elles. Le film a alors participé à des déclics. Prendre la Vie du Bon Côté chez soi, c’est aussi se poser la question : C’est quoi le bonheur pour Moi ? C’est mettre au goût du jour des valeurs et des centres d’intérêt différents. Le temps passé chez soi, même s’il est contraint, permet de se recentrer, de s’interroger sur ses priorités et sur ce qui est vraiment essentiel pour s’épanouir pleinement. ►Lire l'article complet : C'est quoi le bonheur pour vous ? Julien Peron nous offre l'accès gratuit au film durant le confinement

