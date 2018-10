Voguons sur le Danube pour la nouvelle croisière de La Vie du Bon Côté

Après avoir emmené ses auditeurs désireux de prendre " La vie du bon côté " en sa compagnie, le temps d’une croisière, en Croatie en 2016, sur le Douro en 2017, dans les Fjords de Norvège en 2018, c’est sur le Danube, au départ de Vienne, que Sylvie Honoré vous convie en 2019 !

Une croisière sur le " Beau Danube Bleu ", le second plus long fleuve d’Europe, à la découverte de pas moins de sept magnifiques villes qu’il traverse, dont trois capitales : Vienne (Autriche), Bratislava (Slovaquie) et Belgrade (Hongrie). A bord du MS Crucestar, un élégant et confortable bateau fluvial de taille humaine !

Les experts invités de Sylvie pour cette croisière 2019 sont Maud Ankaoua, Carrolle Isabel, Patrick Collignon et Paul Dewandre. Chacun d’eux vous proposera en cours de séjour deux conférences, pour vous enrichir personnellement et prendre la vie du bon côté !

Retrouvez tous les détails de cette croisière ici...