Vivre une maternité sans complexe pour prendre la vie du bon côté

A l'heure de cette nouvelle tendance venue des Etats-Unis, la Baby Shower, et des stars ne sachant plus que faire pour médiatiser l'arrivée de leur bébé, certaines femmes comme Déborah Laurent, ont décidé de simplement vivre une maternité décomplexée... Déborah Laurent est l'invitée de ce podcast et nous présente son livre : Journal de bord d'une maternité décomplexée

Des conseils adressés aux jeunes mères ou aux futures mères pour s'autoriser à développer une relation personnelle et apaisée avec son enfant, en tournant le dos aux injonctions contradictoires de diverses natures et en choisissant pour soi-même le style ou l'idéal de maman qui convient à sa personnalité et à son projet de vie.

Le livre pour s'autoriser à être la mère qu'on a toujours rêvé d'être, sans complexe, sans stress, en maîtrisant ses incertitudes et en se moquant de ce que les autres peuvent bien penser.

Avant de tomber enceinte, on vous demandait sans cesse : " C'est pour quand ? " Vous pensiez que la pression allait se calmer une fois l'embryon logé au creux de vos entrailles... Vous aviez tout faux. Dès lors que votre ventre s'arrondit, les gens n'en finissent plus de vous donner leur avis. Ils savent mieux que vous ce qu'il faut faire ou non et ça ne s'arrange pas quand le bébé débarque, et pas non plus quand il grandit. Être mère, c'est entendre tout et son contraire, en permanence, et avoir la pression, sans cesse. Vous serez jugée si vous allaitez ET si vous n'allaitez pas, si vous laissez pleurer votre bébé ET si vous accourez au premier cri, si vous travaillez trop depuis que vous êtes maman ET si vous ne travaillez pas pour vous occuper de votre enfant.

" Car oui...

On a le droit de n'avoir qu'un seul enfant. Et si on en a plusieurs, on n'est pas obligé de les faire à deux ans d'intervalle.

On a le droit d'être frustrée et de regretter, parfois, notre vie d'avant.

On a le droit de ne pas annoncer la naissance de notre enfant dès la naissance.

On a le droit d'interdire les enfants à notre mariage.

Il est temps de déculpabiliser les parents... "