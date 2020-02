Vivre sa famille autrement : quand la singularité rayonne !

Pour eux, "vivre sa famille autrement" c’est une force vive, c’est une réalisation de soi, c’est Etre autrement et si bien, c’est vivre sa vie en toute harmonie et du bon côté. Eux, ce sont ces personnes qui font de leur singularité une force, un chemin de vie en SOI. Parfois assumé au fil du temps, au fil des rejets et des expériences mais souvent vécu pleinement une fois considéré comme l’évidence. Par choix ou selon le coup du destin, ces singularités se fraient un chemin, celui de la vie, celui où il fait bon briller en famille autrement aussi. Les podcasts de cette semaine mettront en lumière ces personnes, ces personnalités, ces familles qui vibrent & rayonnent… autrement du bon côté.

Vos podcasts La vie du bon côté Vivre sa famille autrement... - © Tous droits réservés - Et si on approchait le coaching pour familles, qu’elles soient classiques ou un peu " hors normalité ? " Parce que chacun a sa place dans la famille et parce qu’il est des liens qui créent le vivre ensemble, avec Adeline Cuny on abordera le coaching familial, ce coaching ou cet accompagnement qui s’adresse aux familles qui vivent des défis d’ordre organisationnel, relationnel, comportemental, émotionnel ou adaptatif et, ce, qu’il s’agisse d’un événement ponctuel, d’une situation permanente ou de manifestations continues. Avec Concrete Alternative Adeline propose des ateliers de coaching en famille pour se découvrir autrement de façon ludique. L’idée étant de travailler par famille, sur la communication consciente et responsable, sur l’expression de ses émotions, de ses besoins et sur la collaboration.

La trisomie 21 Vivre sa famille autrement... - © Ariel Skelley - Getty Images Autre versant, autre podcast : Vivre la famille autrement c’est aussi, vivre une famille dans laquelle un des enfants demandera plus d’attention, un des enfants aura un comportement différent parce qu’il sera porteur d’un handicap, en tout cas d’une différence. Il n’est en effet pas toujours facile d’appréhender le syndrome de Down, plus communément appelé trisomie 21. S’il est vrai que la médecine a bien progressé ces dernières décennies, le syndrome de Down reste une des maladies génétiques les plus communes. Changer le regard porté sur la trisomie 21, apporter un soutien psychologique aux parents, être un relais entre les professionnels de la santé et les familles, c’est ainsi à bon nombre de familles que T21 Binche-Hainaut vient en aide.

" 2 Papas 2 enfants – Histoire d’une famille homoparentale " – un podcast chargé d’histoire ! Vivre sa famille autrement... - © Tous droits réservés Il est auteur et enseignant en région liégeoise, il nous présentera son livre : " 2 Papas 2 enfants – Histoire d’une famille homoparentale ". Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : l’aventure d’une vie ! C’est un livre-témoignage écrit par Vincent Demonty, de son nom d’emprunt : Oxen Lambert. L’homosexualité et l’homoparentalité sont de plus en plus acceptées dans la société, selon le sondage réalisé par l’IFOP en 2016, pour 63% des personnes interrogées, un couple d’homosexuels vivant avec ses enfants " constitue une famille à part entière ". Oxen Lambert ouvre une porte de réflexion sur " la vraie vie ", la sienne et celle de ses enfants. Oxen a eu deux vies, celle d’un hétérosexuel marié et père de deux filles et celle aujourd’hui d’un papa gay qui élève ses enfants avec son compagnon. Érudit, engagé dans le social, Oxen avec son livre et son témoignage explique, démonte les fantasmes, ouvre des perspectives de réflexion à la fois sociétale et parentale sur ces familles qui, somme toute, sont celles de parents regroupés autour de leurs enfants avec présence et amour.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté Vivre sa famille autrement... - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre I Phone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.