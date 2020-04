Vivre le confinement du bon côté, des mentors nous inspirent

Prendre La Vie du Bon côté tout en restant chez soi, oui c’est possible. Sylvie Honoré diffusera au fil des jours de nouvelles bulles d’inspiration pour ce "vivre autrement" en cette période de confinement. De nombreux experts santé et Bien-Etre alimenteront les podcasts à venir, dès ce lundi 6 avril, forts de leur expérience singulière si riche d’enseignements pour que l’on puisse prendre la vie du bon côté au sein de nos foyers.

Éviter le burn-out émotionnel pendant le confinement VBC Experts - © Tous droits réservés Les implications affectives du confinement sont non seulement complexes et multiples, mais elles s’enchevêtrent et se renforcent, créant une charge affective intense. Nous sommes dans une situation paradoxale. À peine sortis des très longues grèves de l’hiver, avec l’émergence de la puissante énergie du printemps, nous souhaitons nous lancer irrésistiblement dans de nouvelles activités, notamment à l’extérieur, ou initier de nouveaux projets. Or nous ne pouvons pas le faire. Les mesures de restrictions imposées, aussi justes et nécessaires soient-elles, engendrent des contrariétés, des frustrations, des empêchements de déployer nos idées créatives, nos désirs humains et notre énergie vitale. Saverio Tomasella est Psychanalyste et écrivain français, docteur en psychologie, il mettra en lumière toute cette charge émotionnelle due au confinement et nous guidera afin d’entrevoir et d’envisager la vie du bon côté. Parce que c’est aussi le moment d’inventer, de créer quelque chose de complètement nouveau.

"C’est quoi le bonheur pour vous ?" – Nos valeurs, nos centres d’intérêts VBC Experts - © Tous droits réservés Julien Perron est le Fondateur du Festival pour l’école de la Vie. Avec son film : "C’est quoi le bonheur pour vous", son objectif était de montrer la beauté de notre planète à travers les messages de personnes issues de tous les secteurs confondus. Près de 1500 personnes ont été interviewées à travers 25 pays. Et, nombreuses sont celles qui furent pratiquement incapables de dire ce qu’est le bonheur pour elles. Le film a alors participé à des déclics. Prendre la Vie du Bon Côté chez soi, c’est aussi se poser la question : C’est quoi le bonheur pour Moi ? C’est mettre au goût du jour des valeurs et des centres d’intérêt différents Le temps passé chez soi, même s’il est contraint, permet de se recentrer, de s’interroger sur ses priorités et sur ce qui est vraiment essentiel pour s’épanouir pleinement. On en parlera dès ce mardi en cette bulle d’inspiration insufflée dans le podcast La vie du bon côté, avec Julien Peron. “C’est quoi le bonheur pour vous ?” – disponible gratuitement durant le confinement.

"Je clic naturel" – un guide pour accéder à sa vitalité VBC Experts - © Tous droits réservés Laurence Fischer est Coach nutrition holistique vitalité, massothérapeute, auteure et conférencière. Pour Laurence, l’alimentation et le corps sont ses passions et elle en a fait son métier. Depuis 11 ans, elle " remet les gens dans leur corps ". Elle nous parle d’un guide en ligne qui nous permet d’accéder à notre vitalité : "Je clic naturel". Un projet unique dont la créatrice est Céline Toucanne Après des années d’épuisement et un burn-out, Céline a retrouvé une énergie nouvelle grâce à une meilleure compréhension de son corps et une alimentation 100% naturelle et adaptée à ses besoins. Elle associe aujourd’hui sa passion du digital avec cette nouvelle vitalité pour faire grandir Jeclicnaturel. Sortir de la fatigue et prendre soin chaque jour de votre vitalité, c’est avancer dans tous les domaines de votre vie. C’est de cette belle énergie que l’on se nourrira mercredi en dégustant le podcast du jour.

Notre relation à l’argent influence nos vies VBC Experts - © Rachen Buosa / EyeEm - Getty Images/EyeEm Christian Junod est Coach spécialisé sur le thème de la relation à l’argent. Que nous en soyons conscients ou pas, nous avons tous une relation à l’argent et cette dernière influence bien plus nos vies que nous ne l’imaginons. C’est pourquoi, cela a du sens de s’en occuper afin que l’argent soit au service de nos projets de vie tant privés que professionnels plutôt qu’une source de stress ou de conflit, un blocage ou un frein pour ne citer que quelques exemples. La problématique de tout sujet tabou, comme l’argent, est que moins on en parle, plus cela prend de la place dans nos vies. On en parlera de façon sonnante et trébuchante dans ce petit trésor de podcast La vie du bon côté, dès jeudi.

Se trouver pour mieux se retrouver, ça change la vie VBC Experts - © Vera Kevresan / EyeEm - Getty Images/EyeEm Jean-Charles della Faille – Mentor réputé et conférencier inspirant se définit davantage comme un inspirateur bienveillant. Lorsqu’une activité professionnelle ne convient plus et que le besoin de s’épanouir est plus fort que tout, changer de boulot devient une évidence. Se reconvertir professionnellement a été l’aboutissement d’une longue réflexion. Désormais, il profite pleinement de sa nouvelle vie. Introspection et compréhension de soi sont les prémices du changement. On diffusera ces belles énergies créatrices et de réalisation de soi ce vendredi, du bon côté. Se trouver pour mieux se retrouver, ça change la vie, du bon côté !

