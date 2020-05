Vivre à son juste rythme

Laurence Fischer, coach nutrition holistique vitalité, nous invite à travers ce podcast à prendre conscience de l’importance de connaître notre " pulsation intérieure ", et de respecter le rythme de notre système nerveux, pour notre santé.

Sortir de la fatigue et prendre soin chaque jour de votre vitalité, c’est avancer dans tous les domaines de votre vie. Passions, activités sportives, travail, couple, enfants, etc. Sur la durée, dorloter son énergie vitale permet de retrouver de l’entrain et de la motivation. Vous êtes confiant, à l’aise dans votre corps. Vous vous sentez rempli d’énergie, de fougue et de dynamisme dès le matin. Sur le site internet, on peut trouver des astuces pour : Bien dormir (conseils pour mieux dormir, comment fonctionne le sommeil, causes des troubles du sommeil et des insomnies).

Éviter la fatigue (comment retrouver la vitalité, top 4 des aliments compléments à mettre dans son assiette).

Gérer le stress (pratiquer la méditation de l’assiette, détox numérique, combattre le stress naturellement grâce à une routine de gestion du stress).

S’hydrater ( pourquoi et comment filtrer son eau, top 10 des boissons saines à adopter de toute urgence, les pouvoirs magiques de l’eau, comment bien s’hydrater)

Manger sain (comment manger plus sainement, le sirop d’agave est-il bon pour la santé ?, comment retrouver minceur et vitalité sans faire régime ?) .

. Des recettes (faire son pain sans gluten, potage express de parures de légumes,…).

Vivez-vous à VOTRE rythme ? Au juste rythme...

Avez-vous conscience de l’importance de connaître votre "pulsation intérieure", de respecter le rythme de votre système nerveux, pour votre santé ? A l’aube du déconfinement, prenons un instant le temps de sentir que nous venons de vivre un ralentissement à échelle mondiale pendant 6 semaines environ. C’est une expérience UNIQUE et sans précédent pour éprouver une autre notion du temps. Car on peut le dire, dans nos sociétés modernes le temps a cessé d’être une réalité physique pour devenir une réalité économique et enfin une "maladie" (à la recherche du temps perdu). L’idée même de vivre lentement est devenue pour la plupart angoissante car synonyme d’inefficacité ou de perte de temps. Même dormir est devenu une perte de temps pour certaines personnes. Ralentir et se reposer, même quand le corps le demande par l’arrivée d’un burn-out ou d’une dépression ou d’une fibromyalgie, semble être devenu un sacrifice pour beaucoup. La croyance aujourd’hui est "plus ça va vite, mieux c’est". Et nous éprouvons un rythme de vie vertigineux, devenu "non-humain" ! Après le confinement, allez-vous rester au contact de votre pulsation intérieure et tenter d’adapter certains éléments extérieurs de votre vie pour vivre au JUSTE rythme, celui qui VOUS correspond ? Visionnez la rediffusion de la conférence Vivez-vous à votre rythme ? donnée par Laurence Fischer le mardi 5 mai 2020 . Au programme de cette conférence : L’importance de vivre à VOTRE propre rythme, pour soi et les autres Le confinement est-il (a-t'il été) une opportunité pour vous de sentir quel est VOTRE rythme ? L’importance de suivre VOTRE rythme pour un monde meilleur.

Laurence Fischer

Céline Toucanne & Laurence Fischer © Tous droits réservés Après 14 années comme marketing manager au sein de multinationales, Laurence Fischer a décidé en 2006 d’opérer un tournant magistral dans sa carrière en se formant au massage thérapeutique, puis à la réflexologie plantaire causale et à l'alimentation saine. Thérapeute indépendante depuis presque 10 ans, Laurence est à l’origine et chef d’orchestre de Body to Soul : une ruche pluridisciplinaire unique regroupant une équipe de thérapeutes professionnels. Son intuition sur les demandes de plus en plus prégnantes en matière de nourriture saine l’ont alors conduite à intégrer dans sa pratique : du coaching en alimentation saine,

des Ateliers pratiques de nourritures vraies,

des conférences sur l'alimentation saine,

sur l'alimentation saine, une méthode d'Audit du contenu de vos placards et frigo. Laurence a acquis une reconnaissance aussi bien des milieux thérapeutiques et de l’alimentation saine pour ses connaissances, sa créativité, son dynamisme et ses résultats notamment en tant que coach alimentaire. Passionnée par le corps et ses émotions depuis plus de 10 ans, elle s'inspire de ses voyages, rencontres, expériences culinaires et des forces de la nature afin de vous proposer une vision novatrice du monde et de soi. Pour faire face à la demande croissante d'informations en matière d'énergie vitale, Laurence est co-créatice d'un guide en ligne dédié à la vitalité. Visitez le site Jeclicnaturel et découvrez des recettes saines, des vidéos et des articles, un programme en ligne pour apprendre à cuisiner sainement.

