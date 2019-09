Vivacité vous emmène en Escapade Bien-Etre en Allemagne du 13 au 15 décembre

Escapade Bien-Etre en Allemagne du 13 au 15 décembre - La vie du bon côté - 13/09/2019 C’est en Allemagne, au Jufa Königswinter, domaine situé dans l’une des plus anciennes réserves naturelles tout près de Bonn et à 45 minutes de Cologne que nous vous donnons rendez-vous autour de Sylvie Honoré et en compagnie de Jean-Michel Saive, Daniel Gramme, Christian Junod et Christophe Bourdon. Un moment qui s’annonce plein de vie, d’apprentissages, de défis, de rencontres et de découvertes !