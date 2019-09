Vivacité vous emmène en Escapade Bien-Etre en Allemagne du 13 au 15 décembre

Pour cette nouvelle Escapade, nous avions envie de changer d’atmosphère et de fêter l’hiver tous ensemble !

C’est donc en Allemagne, au Jufa Königswinter ***, domaine situé dans l’une des plus anciennes réserves naturelles d’Allemagne tout près de Bonn, et à 45 minutes de Cologne que nous vous donnons rendez-vous, le week-end du 13 au 15 décembre pour prendre " La Vie du Bon Côté " et vivre de nouveaux moments " Waouw ", entre auditeurs de Vivacité et de Sylvie Honoré !