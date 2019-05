Une fois rangée, comment garder sa maison en ordre ?

Tout s’accumule si vite dans la maison ! Comment ne pas se laisser envahir et sans pour autant devenir un monstre de maniaquerie ? Comment faire pour que notre demeure reste un endroit dans lequel on se pose et se ressource ? Pourquoi une maison bien rangée nous fait tellement de bien ? En quoi est-ce important d’avoir de l’ordre chez soi ? Nathalie Crahay, home-organiser, explique qu’il est possible de s’organiser même quand les jours se suivent et ne se ressemblent pas !