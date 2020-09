Une autre école est possible : une école où le bonheur de tous contribue à construire le monde de demain. Sylvie reçoit Stéphanie Oeyen, auteure du livre Vers plus de bonheur à l'école : 21 outils pour des profs & des élèves épanouis !

Pédagogue passionnée, enseignante et coach, Stéphanie Oeyen accompagne chaque année des centaines de jeunes et d’adultes. Elle forme des enseignants, des coachs, des managers… à des outils favorisant l’épanouissement personnel et collectif. Elle permet à chacun de trouver en lui les ressources pour accéder à plus de bonheur et de sérénité au quotidien. Auteure du livre Vers plus de bonheur à l'école : 21 outils pour des profs & des élèves épanouis, Stéphanie Oeyen est l'invitée de Sylvie Honoré dans ce podcast.

Vers plus de bonheur à l’école : 21 outils pour des profs & des élèves épanouis

Vers plus de bonheur à l'école © Tous droits réservés Ce livre a pour objectif d’accompagner les enseignants et professionnels de l’éducation en recherche de plus de sens, de sérénité et d’épanouissement dans leur métier. En expérimentant des outils de coaching issus de la psychologie positive, de la pleine conscience ou des neurosciences, les lecteurs trouveront en eux les ressources pour développer plus de bien-être au quotidien. Ils pourront ainsi former leurs élèves à devenir des individus épanouis, motivés et confiants. L’auteure, enseignante et coach, vous invite à ouvrir la voie vers une éducation bienveillante, heureuse et respectueuse des besoins de tou.te.s. Ce livre est idéal pour les professionnels de l'éducation en recherche d'outils innovants et aussi pour les parents qui souhaitent avoir des bases en coaching pour mieux accompagner leurs enfants dans leur scolarité.

Stéphanie Oyen

Stéphanie Oyen © Tous droits réservés Pédagogue, maman de deux enfants, elle est passionnée depuis toujours par les relations humaines. Spécialisée en communication (ULG), elle travaille depuis 20 ans dans l’enseignement, l’événementiel et la gestion de projets. A la recherche de plus de sens dans son métier, Stéphanie Oyen a entamé en 2017 un parcours de formations articulées autour d’un fil rouge : Contribuer à plus de respect de soi, de l’autre et du monde. Riche de ses apprentissages et de ses expériences, elle fonde Acteurs Positifs : une plateforme de services dédiée à l'épanouissement personnel, scolaire et professionnel. C’est le début d’une nouvelle vie professionnelle et d’une magnifique aventure ponctuée de belles rencontres, d’échanges et de partages. Aujourd’hui, elle accomplit peu à peu ses rêves en accompagnant enfants, adolescents et adultes (particuliers ou professionnels) sur le chemin du développement personnel pour une évolution collective. Quel bonheur ! Mail/contact : La Boîte à Pandore

