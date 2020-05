Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... Ils cueillent la Vie du bon côté. Et vous ?

Aux côtés de Sylvie Honoré quatre experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus grande harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé en ce temps progressif de déconfinement. Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations créatrices pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces souffles d'idées positives dans les Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès ce lundi 25 mai.

Pour répondre à cette question, l’Institut de Recherches en Sciences Psychologiques de l’UCLouvain a sondé 1300 parents belges francophones. L’enquête est menée en parallèle dans de très nombreux pays du monde et nous allons analyser les résultats en Belgique francophone. Julie Delhaye, psychosociologue et sexologue au sein d’un cabinet privé à Namur, sera notre relais par rapport à cette enquête et nous en dévoilera les grandes lignes.

La Vie du Bon Côté chez soi c’est toujours continuer à jongler avec nos différentes missions au quotidien, que ce soit notre mission professionnelle, notre mission sociale avec un investissement citoyen pour certains, et c’est ce qu’on va aborder ici via ce podcast du lundi 25 mai : notre mission parentale et familiale. Il y a en effet 2 tableaux ou 2 colonnes à dresser : soit une aubaine pour certains, soit un véritable cauchemar pour d’autres !

C’est à travers de la voix de Julie Verkist, Art thérapeute – Soins énergétiques par le son que nous découvrirons le côté enchanteur et tout le potentiel Bien-être de notre voix. Rendez-vous mardi prochain, sous la vibration positive de ce podcast "Art-Thérapie par la voix", et nous prendrons ainsi, à l’unisson, la vie du bon côté.

Notre voix est un outil puissant mis évidemment à notre disposition à tout moment. Quel est le pouvoir de cette voix au niveau physique et au niveau émotionnel ? Comment on en arrive à se ressourcer par la voix ? Comment on augmente la conscience du corps ? Comment on augmente son taux vibratoire ?, …

La vie du Bon Côté chez soi c’est aussi prendre le temps de comprendre ce que l’on vit en période de confinement ou de reprise à la normale et comment se faire aider concrètement pour les personnes en difficulté ?

Se poser la question de savoir où on en est dans ses challenges actuels ? Où on est dans ses étapes de vie ? Et quel rêve on veut encore entreprendre ? Est-il possible de lancer et propulser un projet de cœur ? Telle est la question essentielle que nous allons aborder dans ce podcast diffusé dès mercredi prochain.

Nicolas et Sandrine De Vicq sont Entrepreneur, s, coachs, conférenciers et co-créateurs du programme de coaching "J’entreprends ma Vie", ils aident les travailleurs mal dans leur peau à leur travail et les accompagnent pour se libérer du système et pour se créer une vie pleine de sens.

Les 3 phases pour lancer et propulser un projet de COEUR, c’est ce que nous découvrirons ce mercredi 27 mai, du bon côté.