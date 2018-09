Un nouveau site web sur le traitement des troubles de l'attention chez l'enfant

Un site web a été créé sur le traitement des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H) chez les enfants, présente vendredi le SPF Santé publique. Les prestataires de soins et les parents y trouveront "un trajet de soins idéal" pour les enfants qui présentent cette maladie. "De l'information claire, objective peut aider à poser les bons choix", estime la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block (Open Vld).

Environ 5% des enfants et 3% des adultes sont affectés par un TDA/H, qui figure parmi les troubles neuropsychiatriques les plus courants.

Pour un bon traitement, la psychoéducation et l'approche comportementale sont cruciales. Une médication peut être recommandée. "Les médicaments peuvent parfois faire partie du traitement mais ils doivent être compris dans un plan plus large", souligne Mme De Block. "Les experts ont développé au cours des derniers mois un trajet de soins adapté, que nous proposons désormais via ce site à toute personne en contact avec des enfants et des jeunes affectés par un TDA/H."

Onze experts en troubles du déficit de l'attention ont développé ce trajet de soins, en se basant sur des directives nationales et internationales. Le site web interactif est destiné aux prestataires de soins, aux parents, aux professeurs et à quiconque présente un intérêt pour le traitement du TDA/H.

L'objectif est également de soutenir les prestataires de soins dans leurs prescriptions, afin d'éviter tout abus.