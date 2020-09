Un magnifique exemple de résilience sur fond de maltraitance familiale

Dans ce podcast, notre invité, Bou Bounoider , nous parle de son livre "L'enfant qui courait" , un témoignage basé sur des faits réels et vécus et nous raconte son parcours personnel, une première partie de sa vie qui n’a vraiment pas été facile…

On parle de maltraitance infantile lorsque des violences sont excercées sur un enfant, elles peuvent être physiques et/ou psychologiques : elles peuvent se manifester par des coups, des cris, mais également des négligences sévères ou des abus sexuels qui auront une influence importante et des conséquences graves pour le développement d'un enfant.

Son parcours est un magnifique exemple de résilience. Sa "seconde vie" est bien remplie : enseignant, libraire, éditeur, écrivain, chroniqueur littéraire en radio… et papa comblé de deux enfants.

De toutes ces épreuves, j’ai trouvé la force pour fuir et faire de moi une personne qui en veut dans la vie…

L'enfant qui courait est un roman basé sur une histoire vraie. Cette dernière tente de retracer le récit de Sacha qui ne connaîtra jamais l'amour maternel. Privé de père, il partage sa vie avec un frère aîné brutal et un cadet très souvent absent. Courir est l'unique échappatoire face aux nombreuses violences jalonnant les étapes de sa vie. Une violence familiale qui n'a aucune peine à exister par l'absence de cellules de défense pour les enfants dans les années soixante-dix. Entre la recherche de liberté et de bonheur, Sacha court pour échapper à ses multiples bourreaux.

Aimer, sourire, s’attendrir, frissonner de tendresse et passer du bon temps.

Bou Bounoider s’inspire de la vie, des conversations et des anecdotes qui foisonnent et animent son quotidien. Ses personnages sont un mélange de traits, de caractéristiques, de sourires, de cœurs émanant des gens qu’il aime. Des histoires sans prétention. Des livres à lire sans réfléchir mais qui changent nos vies.

Auteur, éditeur, chroniqueur littéraire, libraire (j'ai créé une librairie locale à Viller-la-Ville) et enseignant…

