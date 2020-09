Un habitat partagé : l'Oasis des Chaforts à Scoville

L’Oasis des Chaforts à Scoville , un très beau projet d' habitat partagé et solidaire de deux frères : Xavier et Arnaud Fiasse . C'est quoi un habitat partagé ? Qu'apporte ce choix, cette philosophie de vie ? Notre invité, Arnaud Fiasse nous en dit plus !

Arnaud et Xavier Fiasse ont créé, à Scoville, un jardin (lieu de vie, bâtiment et jardin) baptisé " L’Oasis ". Une cinquantaine d’ares, organisés en espaces privatifs et espaces communs, pour permettre, à terme, d'accueillir 5 habitations sur la ferme.

Ce projet trouve ses racines dans le concept de "l'oasis en tous lieux" du paysan philosophe Pierre Rabhi. Ce concept est basé sur l'habitat partagé, le lien avec la terre et la nature, le bien-être... Cette manière de vivre et de faire vivre un lieu séduit les deux frères qui se sentent concernés par l'environnement, la nature et cette notion de partage.

5 piliers sont mis en évidence dans la notion d’oasis : la souveraineté alimentaire, le partage, l’ouverture vers l’extérieur, une gouvernance respectueuse, une gestion des ressources et des énergies respectueuse de la nature.

L’idée est de créer un environnement unique, résilient qui s’adapte à la réalité du lieu, de l’environnement et des personnes qui participent à cet oasis. Un des enjeux est de pouvoir ancrer et incarner au mieux, dans la mesure du possible, ces différents concepts qui restent des guides toujours présents dans un coin de la tête.

Il en existe d’autres en Belgique mais également dans d’autres pays comme la France et le Portugal notamment. Chacune étant totalement unique. Une plateforme a été développée par le réseau Colibri pour accompagner le création d’Oasis en tout lieu (soutien, conseils juridiques et autres… ) afin de répertorier les différents Oasis et favoriser la mise en réseau. "A l’heure actuelle, nous n’appartenons pas explicitement à ce réseau mais il constitue une source d’inspiration." précise Arnaud.

Les Oasis sont des lieux de vie proposant des alternatives de mode de vie et visant une autonomie fondée sur la terre nourricière, la pluriactivité et les échanges favorables à la reconstitution du lien social et à la coopération ville/campagne. Préférant l’autonomie et les échanges à l’autarcie, les Oasis favorisent les pratiques écologiques, solidaires et intergénérationnelles ainsi que la transmission pédagogique (visites, portes ouvertes, stages, chantiers, rencontres, participation à des publications, des films, des conférences, des foires, des salons, des éco-festivals...).

Elles œuvrent à la réhabilitation et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et urbains (agroécologie, permaculture) et concentrent sur un même lieu les savoir-faire traditionnels ou contemporains et les pratiques alternatives dans tous les domaines : habitat, énergie, gestion de l’eau et de la terre, santé, éducation, fonctionnement collectif et dimension spirituelle.