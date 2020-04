Un guide en ligne pour accéder à votre vitalité

Sylvie HONORE // Sortir de la fatigue et prendre soin chaque jour de votre vitalité, c’est avancer dans tous les domaines de votre vie. Passions, activités sportives, travail, couple, enfants, etc. Sur la durée, dorloter son énergie vitale permet de retrouver de l’entrain et de la motivation. Vous êtes confiant, à l’aise dans votre corps. Vous vous sentez rempli d’énergie, de fougue et de dynamisme dès le matin.

Prendre la vie du bon côté, en cette période de confinement, c’est aussi réfléchir à mettre en place ce qui est bon pour le corps, le moral, le mental, l’immunité. Sortir de la fatigue et prendre soin chaque jour de votre vitalité, c’est avancer dans tous les domaines de votre vie. Passions, activités sportives, travail, couple, enfants, etc. Sur la durée, dorloter son énergie vitale permet de retrouver de l’entrain et de la motivation. Vous êtes confiant, à l’aise dans votre corps. Vous vous sentez rempli d’énergie, de fougue et de dynamisme dès le matin. C’est de cette belle énergie que vous vous nourrirez en dégustant le podcast d'aujourd'hui en compagnie de Laurence Fischer, Coach nutrition holistique vitalité, massothérapeute, auteure et conférencière.

Comment se remettre dans une bonne vitalité en ce moment ?

Le printemps est la période du renouveau, de la régénérescence. La nature se réveille et déborde de vie. Profitons-en pour faire le plein de vitalité. Quels sont les 3 piliers de la vitalité au naturel ? La vitalité, c’est un tout. Elle repose sur une bonne condition physique et mentale, ce qui implique de revenir à l’essentiel : un sommeil de qualité, une nourriture saine et une remise du corps en mouvement. Réguler son sommeil. Nous avons besoin de repos pour reconstituer nos réserves d’énergie. Pendant la nuit, notre corps s’économise pour se préparer à affronter la journée suivante : baisse de la température, réparation des fibres musculaires…. En cas de sommeil déficient, les conditions optimales à notre performance quotidienne ne sont pas réunies. Se coucher à des heures régulières, fermer l’ordinateur une heure avant de se mettre au lit et s’octroyer au moins sept heures de sommeil sont donc des priorités à adopter. Remettre de l’ordre dans son alimentation Impossible d’être au mieux de sa forme sans une alimentation équilibrée. Nous devons miser sur les fruits et légumes colorés, bien pourvus en vitamines et en antioxydants. Egayons notre assiette avec des lamelles de poivron rouge (3 fois plus riche en vitamine C que l’orange), des fleurs de brocoli et des cubes de mangue. Les germes de blé sont aussi précieux car ils regorgent de vitamines B anti-fatigue. Forçons aussi sur le magnésium, le minéral du tonus. On en trouve dans les légumes verts, les céréales complètes et les lentilles. Faire de l’exercice L’activité physique est un excellent moyen d’accroître l’effet réparateur du sommeil. Elle transforme la fatigue nerveuse en fatigue physique, ce qui favorise notamment le sommeil profond, le plus régénérateur.

Comment faire le plein de vitamine D et ne pas risquer les carences en période de confinement ?

La vitamine D est indispensable au système immunitaire. Elle booste le moral, est excellente pour les muscles et les os. Malheureusement, notre corps ne peut pas le produire tout seul. Il a besoin de lumière directe du soleil sur la peau. Autant dire que ce n’est pas facile en ces temps de confinement dus à la pandémie de coronavirus. Une carence en vitamine D aurait une conséquence directe sur notre système nerveux. Nous pourrions ressentir de l’anxiété, mais aussi une fatigue inhabituelle. Car la vitamine D est aussi une hormone jouant un rôle dans le bon fonctionnement du système immunitaire : elle améliore notamment l'absorption du calcium du phosphore au niveau digestif. Bref, notre corps la réclame ! Où la trouver en ces temps de confinement ? Dans l’assiette

À table, la vitamine D se retrouve dans de nombreux aliments. La championne restant l’huile de foie de morue… Mais sinon, il y a : le hareng, les maquereaux, les sardines, le saumon, la truite, le thon en boîte, le chocolat noir, le lait, les œufs, les champignons, les coquillages et fruits de mer.



Au soleil, même à la fenêtre

Confinement oblige, pour capter notre dose de lumière quotidienne, il faudra se coller à la fenêtre si nous ne possédons pas de jardin. 15 minutes d'exposition au soleil sont suffisantes pour une bonne production de vitamine D. Plus le soleil est haut dans le ciel, plus il y en a. Le temps de midi est donc à privilégier sans oublier qu'il est impératif de protéger sa peau du soleil avec des crèmes adaptées. Nous vous souhaitons plein de force pendant ce confinement : restez bien chez vous !

Laurence Fischer et CélineToucanne

Laurence Fischer et Céline Toucanne © ttps://www.jeclicnaturel.be/ Un duo qui vibre au naturel Laurence Fischer est coach nutrition holistique vitalité, massothérapeute, auteure et conférencière. Pour Laurence, l’alimentation et le corps sont ses passions et elle en a fait son métier : elle est devenue coach en nutrition holistique et vitalité. Depuis 11 ans, elle " remet les gens dans leur corps ". CélineToucanne est la créatrice de Jeclicnaturel.be, dédiée à la vitalité au naturel, coach digital, auteure et conférencière. Après des années d’épuisement et un burn-out, Céline a retrouvé une énergie nouvelle grâce à une meilleure compréhension de son corps et une alimentation 100% naturelle et adaptée à ses besoins. Elle associe aujourd’hui sa passion du digital avec cette nouvelle vitalité pour faire grandir Jeclicnaturel.

