Sophie Libion, la vingtaine, diplômée d’une école de commerce, décide du jour au lendemain de remplir son sac à dos et de larguer les amarres. Direction l’Australie, ce continent sauvage qui est, en ce moment, la destination la plus prisée par les jeunes occidentaux en quête d’aventure.

C’est ce que Sophie recherchait. De roadtrip en petits boulots dans les fermes et dans les bars, Sophie raconte au jour le jour cette vie atypique, sans planning ni préparation, avec juste un sac sur le dos et la route qui défile devant elle, pour seul guide.

Une expérience unique

Un an au bout du monde - © Kieran Stone - Getty Images Un an au bout du monde - © Felix Cesare - Getty Images Un an au bout du monde - © James Phillips / 500px - Getty Images/500px Prime

Voyager, c’est quitter sa zone de confort, ses habitudes mais c’est aussi s’enrichir de rencontres, d’une autre culture, c’est bousculer ses évidences, c’est s’ouvrir à un vivre ailleurs et autrement…

Je voulais vivre quelque chose de tout à fait différent, je voulais vivre mon aventure et apprendre la langue.

Je suis juste partie forte des conseils d’un ami qui s’y était rendu, c’est tout. Je n’ai pas vraiment mesuré si c’était la meilleure période pour le temps, la météo,… Vierge de toutes connaissances, de tous préparatifs excessifs, Sophie savait qu’elle partait et c’était presque suffisant ! Il lui importait toutefois de trouver des personnes chez qui loger mais en fonction de son petit budget aussi. Le wwoofing fut une évidence. Des fermiers vous accueillent et vous y effectuez des petits travaux, vous participez à leur vie professionnelle. Ils vous offrent le canapé et en retour vous pouvez vous aussi les accueillir chez vous le cas échéant. Selon les affinités, la richesse des rencontres vous vous y poser plus longuement que prévu, ou pas ! Certaines formules permettent aussi de trouver un compagnon de voyage, pour faire un bout de chemin ensemble, pour découvrir et partager ces merveilles.

Ce livre est un récit, celui d’un périple qui pourrait éveiller les plus casaniers !

Loger dans les canapés des gens, c’est une formule qui se prête bien à tel type de voyages, de rencontres,…

On frappe à une porte, si c’est non, c’est non, ça ne coûte rien d’essayer !

La vie australienne avait l’air de se dérouler comme chez nous à mon arrivée et puis au fil des jours, on découvre les nuances. Les Australiens n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres par exemple pour un simple rendez-vous là où nous y réfléchirions à deux fois.

En Australie, on a deux fois la population belge qui se concentre principalement sur la côte ouest. La côte est très développée parce que les gens ont pu cultiver, c’est plus facile à vivre, c’est moins chaud, moins aride,…

Voyager librement, sans date limite, sans se fixer un endroit, un timing,…. C’est fabuleux.

C’était vraiment au fil de ce qui se présentait à moi que j’ai vécu cette aventure.

Il ne faut pas avoir d’attentes mais bien s’ouvrir à ce qui vient.

Se retrouver seul(e) avec soi-même, face à soi-même, c’est une expérience à vivre !

En Australie, on peut très vite se retrouver dans une ville très peuplée et puis sans transition se retrouver dans des espaces désertiques. C’est surprenant.

Les Australiens changent souvent de boulot, ils bougent souvent, ils déménagent, changent de maison, d’amis,… C’est régulier. C’est ancré chez eux, c’est bouger !

La fête est de tous les instants à Darwin. Le climat tropical confère une ambiance particulière, il fait très humide, très chaud, on y est de passage ou en vacances. La fête est donc de mise.

Melbourne est très artistique, très design,… Les artistes s’y expriment véritablement.

Ce voyage ce sont aussi des moments de solitude, des souffrances intérieures mais très vite la richesse des rencontres sur place nourrit très vite le coeur, l’esprit.

Je prends les choses comme elles viennent mais parfois je me suis assise et me suis dit "ola la"… Qu’est-ce que je fais ici. Et puis ça repart en s’ouvrant à ce qui se présente.

C’est une expérience unique.

Au retour, on mesure davantage la relation avec ses amis, sa famille, on reprend sa place très vite.

Sa devise :

Take it easy !

Ne pas s’en faire pour les détails en plus si ceux-ci sont matériels, prendre la vie du bon côté c’est essentiel. L’Australien fait plus attention à lui-même, c’est ce qui nous donne notre personnalité et c’est super important.