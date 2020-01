Trouver son équilibre en ce début d'année grâce à la méthode KAIZEN

Nous en rêvons tous et tout particulièrement en début d’année, en ce moment de l'expression de tous nos voeux de bonheur… Nous aspirons au meilleur au quotidien et ce, en tous les domaines de notre vie. Mais comment trouver notre équilibre en conciliant tous ces domaines et sans se mettre la pression ? Est-ce possible de concilier harmonieusement la vie privée, sociale, professionnelle et le domaine financier ? Par la méthode des "petits pas", par la méthode "KAIZEN", OUI,...C’est possible.

La méthode KAIZEN

Il s’agit d’une méthode japonaise appliquée en entreprise notamment mais cette méthode des petits pas peut s’appliquer à la maison, au travail,… en tous les domaines. On vise un petit bonheur chaque jour et notre assurance se développe au fil de ces avancées positives.

"En pratiquant ces petits riens vous pratiquez et révélez ce qu’il y a de meilleur en vous" ! Rick Hanson

La méthode Kaizen…

Kai c’est le "changement" et ZEN signifie "meilleur". C’est une amélioration en continu avec la philosophie "mieux qu’hier mais moins bien que demain" ! C’est une bonne méthode car elle agit sur le long terme, on acquiert de bonnes habitudes pas à pas.

Les 5 étapes…

- on définit clairement notre objectif final (par exemple perdre du poids, perdre x kilos)

- on découpe alors cet objectif en sous-objectifs

- on fait le premier pas, on passe à l’action, on atteint ce sous objectif

- on fête cette réussite, on valorise ce succès, cette avancée

- on finalise tous les sous objectifs pour atteindre et mener à la réussite l’objectif final. On instaure ainsi une nouvelle bonne habitude, on intègre le bon rituel pour le maintenir dans le temps.

On peut commencer par définir nos mauvaises manies qui perdurent, on apprend à se connaître et on épingle ces mauvaises habitudes dont on veut se délester. On peut alors appliquer la méthode Kaizen pour dissoudre ces mauvaises manies et les transcender en bonnes habitudes.

La bonne nouvelle : "tout est en nous" – toutes les ressources nécessaires pour opérer ces changements.

Les bénéfices de cette méthode : on atteint nos objectifs tout en douceur par des petits pas atteignables. On développe ainsi la confiance en soi au fil des jours, au fil des étapes. Et c’est transposable pour tous les domaines de la vie.

Du bonheur au quotidien…

On peut ainsi améliorer notre quotidien en tous les domaines, petit à petit. On a ainsi une meilleure vie grâce à ces petits bonheurs quotidiens et on gagne en assurance.