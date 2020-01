Trouver les bons mots pour parler de la mort aux enfants

Sylvie Honoré aborde aujourd'hui un sujet difficile : Parler de la mort aux enfants... Et si la Mort n'était pas si méchante que ça ? Comment aborder ce thème si tabou ? Comment trouver les mots justes ? Pour en parler, elle reçoit Olivia Auclair , comédienne, auteure et chanteuse qui nous présente "De l'Autre Côté" , une création théâtrale, un spectacle familial inter-générationnel de 8 à 88 ans, positif et musical pour profiter à fond de la vie !

Les enfants sont parfois directement concernés par la mort d'un proche et souvent, on les en écarte, comme pour les protéger malgré eux, car la mort est une affaire d'adulte !

C'est bizarre, on dirait que les adultes ils ont peur de parler de la mort avec les enfants. Comme si on n'avait pas besoin d'en parler, nous !

Comment vivre sans maman ? Qui viendra me border ? Qui sera là pour me consoler ?

Comédienne, auteure et chanteuse, Olivia Auclair travaille pour le théâtre, la télévision, le cinéma, la radio et le doublage. Elle a joué dans plusieurs spectacles jeune public et a également donné des stages de théâtre pour enfants et adolescents.

Olivia a reçu une aide de la Province de Liège pour "De l'Autre Côté". Elle travaille sur deux créations en parallèle. Une en chanson, l'autre en théâtre.

En 2019, elle suit une formation de conte avec henri Gougaud.

Olivia est également coach scénique. La transmission la passionne...

Retrouvez toutes les infos la concernant sur le site "De l'Autre Côté"