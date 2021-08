Shana Lyès - Trouver l’amour grâce à l’astrologie, c’est possible ! - 30/04/2021 L’astrologie est avant tout un formidable outil de développement personnel. Pourquoi ne pas la mettre au service de la plus belle des quêtes : celle de l’amour ! Un podcast en compagnie de Shana Lyès, astrologue

L’astrologie est avant tout un formidable outil de développement personnel. Pourquoi ne pas la mettre au service de la plus belle des quêtes : celle de l’amour ! Un podcast en compagnie de Shana Lyès, astrologue et créatrice d'Astrolya.

" En septembre 2019, tout juste diplômée en communication digitale et marketing à l’Ihecs, Shana Lyès lance le compte Instagram Astrolya dans l’idée de partager sa passion pour les astres. Alors que des centaines de comptes dédiés à l’astrologie inondent Instagram, le sien va rapidement se démarquer par son approche moderne axée sur le développement personnel, teintée d’humour et de poésie. " Extrait d’un article de ELLE magazine

Shana Lyès, scorpionne ascendant scorpion, l'étoile qui a donné naissance à Astrolya. Elle est astrologue et, surtout, c’est une sorcière féministe affirmée. Ses deux passions sont l’astrologie et l’écriture. Ce sont ces deux outils combinés qui lui ont permis de créer Astrolya – qui est une porte ouverte vers la spiritualité et l’épanouissement féminin. Ce sont les femmes qui l’ont inspirée à lancer ce projet, ce sont également des femmes qui l’ont poussée à le créer et ce sont, encore et toujours, elles qui la motivent et la soutiennent au quotidien. Autant de belles âmes qui ont fait renaître la sorcière des temps modernes qu’elle est.

En juin 2019, Shana s’est retrouvée diplômée en communication digitale et marketing. Après avoir décroché le diplôme de " ses rêves ", la machine s’est vite enclenchée et la routine s’est tout aussi rapidement installée : métro-boulot-dodo. Une routine qu’elle a détesté et qui lui a fait quitter deux emplois en l'espace de 4 mois. Persuadée que quelque chose clochait avec elle et son fonctionnement, elle a décidé de devenir sa propre astrologue et a réalisé son thème astral. Ce qu’elle faisait au quotidien n’avait plus de sens pour elle et ne la passionnait plus. Or, la passion est son moteur n°1 en tant que bonne " scorpionne ". Travailler avec les réseaux sociaux et les écrans, c’était " ok ". Mais elle voulait porter un message clair et net : à travers des valeurs qui la font vibrer jour après jour. Elle voulait également réussir à transmettre ses connaissances et apporter du bien-être aux femmes grâce à ces outils technologiques à portée de doigts. C’est là qu’elle a lancé la newsletter Astrolya et le compte Instagram du même nom, suite aux encouragements de ses meilleures amies. Très vite, sa ligne éditoriale a trouvé son cheval de course : poésie, humour et magie afin de se (re)découvrir à travers les astres. Mais pas seulement. Quelque chose d’autre s’est réveillé en elle également. J'aide les femmes à se reconnecter à leur féminin sacré, grâce à l'astrologie. De là, elle a entrepris une formation pour la pratique astrale pour, après, la réinventer à sa sauce et en faire un outil de développement personnel.

Astrolya, c'est quoi ?

Une plate-forme qui offre différents services afin de se retrouver en tête à tête avec les astres et de décrypter sa personnalité à travers eux. Mieux se connaître permet de faire des meilleurs choix, pour soi, au quotidien. A travers chacun des services proposés, Astrolya nous offre la possibilité de faire un travail d’introspection et d’aller à la rencontre de notre essence même. Son but est de nous donner une grille de lecture de notre personnalité et des solutions adaptées selon nos besoins actuels. Nous pourrions réellement être surpris(e) de voir à quel point les astres disent des choses sur nous ou sur des événements marquants de notre vie qui ont entraîné certaines réflexions et évolutions.

Astrolya, c'est pour toutes les femmes qui désirent exploiter leur pouvoir féminin grâce aux étoiles.

Astro Love : Un guide d'astrologie pour explorer son profil amoureux et réussir sa vie sentimentale

Astro Love, Shana Lyès © Tous droits réservés Science millénaire, l’astrologie est avant tout un formidable outil de développement personnel. Mettez-la au service de la plus belle des quêtes : celle de l’amour ! Ce guide clair et accessible vous apprendra à décrypter les messages cachés dans le ciel de votre naissance et à utiliser l’astrologie comme un véritable conseiller sentimental. Grâce à des tests personnalisés et des exercices pratiques, il vous aidera à mieux comprendre votre profil amoureux, vos besoins relationnels et votre fonctionnement en couple, mais aussi à repérer les caractéristiques de votre partenaire idéal.e et à étudier votre compatibilité. N’attendez plus pour prendre votre vie sentimentale en main : les étoiles sont là pour éclairer votre chemin !

Shana Lyès

Shana Lyès © Tous droits réservés Diplômée en Communication digitale et marketing, Shana Lyès a choisi de se consacrer à sa passion pour l’astrologie afin d'accompagner les femmes pour qu'elles se reconnectent à leur vérité intérieure. Elle fonde le compte Astrolya en 2019 sur Instagram et devient très vite l’une des astrologues les plus suivies en France, Belgique et dans les pays francophones. Retrouvez Astrolya sur Facebook

