Trouver l’âme soeur en période Covid-19

Comment rencontrer quelqu’un quand on est confiné et que les occasions de sortie sont très limitées ? La question agite les célibataires et Nathalie Teston a la réponse : Easys, un concept neuf dans le domaine des relations. L’occasion d’en apprendre plus dans ce podcast présenté par Sylvie Honoré.

Passionnée depuis toujours par les relations humaines, Nathalie Teston a travaillé durant des années comme coach professionnel au sein de grosses entreprises et multinationales, créant ainsi un important réseau de connaissances qui lui permet de lancer sa propre start-up, 100% wallonne. Une société axée sur les relations cette fois plus intimes, son dada. "Face au nombre croissant de demandes, ma volonté est simple : offrir une solution à la fois solide, pertinente, à forte valeur ajoutée, et résolument plus complète et moderne que les outils existants. Grâce à Easys, j’assure un premier tri de qualité, je vérifie les informations données et je sélectionne rigoureusement des personnes motivées et ambitieuses, au travers d’entretiens personnalisés. A la clé : de belles rencontres, réelles, et ce, sans que l’identité soit dévoilée sur internet".