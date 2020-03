Trisomie 21 : changer les regards sur la différence

Sylvie HONORE // Vivre la famille autrement c’est aussi, vivre une famille dans laquelle un des enfants demandera plus d’attention, un des enfants aura un comportement différent parce qu’il sera porteur d’un handicap, en tout cas d’une différence… Il n’est en effet pas toujours facile d’appréhender le syndrome de Down, plus communément appelé trisomie 21. S’il est vrai que la médecine a bien progressé ces dernières décennies, le syndrome de Down reste une des maladies génétiques les plus communes...

Un autre regard sur la trisomie 21 - La vie du bon côté - 04/03/2020 Sylvie HONORE // Vivre la famille autrement c’est aussi, vivre une famille dans laquelle un des enfants demandera plus d’attention, un des enfants aura un comportement différent parce qu’il sera porteur d’un handicap, en tout cas d’une différence… Il n’est en effet pas toujours facile d’appréhender le syndrome de Down, plus communément appelé trisomie 21. S’il est vrai que la médecine a bien progressé ces dernières décennies, le syndrome de Down reste une des maladies génétiques les plus communes...

Vivre sa famille autrement c’est aussi vivre une famille dans laquelle un des enfants demandera plus d’attention, un des enfants aura un comportement différent parce qu’il sera porteur d’un handicap, en tout cas d’une différence…. Il n’est en effet pas toujours facile d’appréhender le syndrome de Down, plus communément appelé trisomie 21. S’il est vrai que la médecine a bien progressé ces dernières décennies, le syndrome de Down reste une des maladies génétiques les plus communes. La trisomie 21 se traduit chez les individus par différents handicaps internes et externes. Mais le plus grand handicap reste le regard de la société. C’est contre cela que se bat l’association T21 Binche-Hainaut pour porter un autre regard sur la trisomie 21. Et c’est Claudine et Serge Destuynder que reçoit Sylvie Chevalier dans le podcast d'aujourd'hui.

Une anomalie génétique mal connue

La trisomie 21 ou maladie de Down est provoquée par une anomalie génétique et demeure la première cause de retard mental. Malgré une déficience intellectuelle plus ou moins importante, la plupart de ces personnes sont capables de s'intégrer à la société de façon autonome à l'âge adulte, grâce à de la stimulation précoce et des moyens adaptés. Par méconnaissance de la maladie et surtout par crainte du regard des autres, beaucoup de parents cachent leur enfant trisomique. Ils les sortent de la maison le moins souvent possible. Ainsi isolés, ces enfants ne peuvent pas évoluer et jouir d'une vie " comme les autres ".

L'association T21 Binche-Hainaut est née en même temps que son porte-parole, Ansèlme. Atteint par la trisomie 21, ses parents n'ont pas tardé à rencontrer les difficultés inhérentes à sa condition. Ce sont ses grands-parents maternels, Serge et Claudine De Smet-Destuynder, qui ont volé à son secours.



Infirmière de formation, Claudine DeStuynder, au-delà d'aider son petit-fils, voulait apporter un soutien psychologique et informatif aux parents, frères et sœurs dans le même cas. C’est dans ce contexte précis qu’est née l’association T21 Binche-Hainaut. L’association T21 Binche-Hainaut a pour objectifs d’apporter un soutien psychologique aux parents confrontés au syndrome de Down, d’être un relais entre les professionnels de la santé et les familles, de changer le regard porté sur la maladie car le plus grand handicap reste la vision de notre société.

