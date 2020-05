Traverser la crise du Coronavirus grâce à des rituels

L’année 2020 est exceptionnelle. Avec le coronavirus et tout ce qu’il amène comme changements, l’humanité dans son entier vit un RITE DE PASSAGE. Cela ne se fait pas sans mal, sans doute, et est-ce aussi porteur d’espoir.

Offrons nous quelques respirations Bien-Etre et Santé, ouvrons une fenêtre sur ces rituels bien spécifiques que les éco-praticiens proposent aux personnes désireuses d’être soutenues à différents niveaux : celui de la pensée, de l’imagination, de l’émotion et de l’action. Des rituels qui répondent à des besoins précis que les personnes expriment.

Les hommes ont besoin d’être sécurisés pour cheminer vers l’inconnu, pour entamer cette transition, et ce, avec la nature et avec nos propres valeurs. L’inconnu c’est normal, la vie est mouvement perpétuel mais, il est aussi de la résilience, de la perspective. Il est une guérison symbolique, un réanchantement continuel que peut nous offrir la nature.

Le rite de passage c’est typiquement le connu de quelque chose que l’on a et puis le ressenti et le vécu très fort que l’on va vers quelque chose d’autre. C’est un appel vers cet "autre chose", on est alors dans l’entre deux. On sait qui on était on ne sait pas encore de quoi demain sera fait, il est de l’incertitude. On est dans un temps suspendu, actuellement. C’est important de savoir qui on était et ce vers quoi on a envie d’aller pour effectuer cette transition, ce passage de vie.

C’est très personnalisé. La personne co-crée avec le praticien. Si la personne est plus attirée par l’élément eau, ou la forêt, le bois, le feu ... on va le privilégier. Pour d’autres personnes ce qui prime c’est par exemple de marquer une empreinte dans la terre, … Avec des poèmes, le tambour, des invocations, on invite la personne à créer ce lien, la nature nous répond et c’est un moment magique.

Des praticiens accompagnent alors la personne en des endroits qui font sens, où la nature peut refléter quelque chose qui va faire écho pour la personne; si elle a besoin d’ouverture, on ira en ce lieu qui génère cela. On s’ouvre aux synchronicités, ce sont des moments forts qui nous remettent en lien avec le monde. Nous guérissons profondemment de cette reliance. Le praticien aide à être en réceptivité avec la nature.

On se relie à la nature, à notre environnement et c’est très important, plus encore actuellement.

Ce sont des temps de reliance au sacré. En plus du besoin de rituels de façon personnalisée, ce sont des temps précieux, on prend ainsi le temps d’être en connexion avec soi. L’éco rituel fait même référence à ce "plus grand que soi", à la nature. Des rituels invitent à nous reconnecter à cet au-delà de soi. On parle d' Eco-rituel en référence à l'écologie, à la spiritualité.

"Il est également possible qu’aucune de ces propositions ne résonnent en vous. Si vous vous sentez débordés et confus, acceptez cette situation momentanée. Vous n’avez encore jamais vécu l’expérience inédite actuelle, vous réagissez du mieux que vous le pouvez. Marianne vous proposera alors dans ce cas un écorituel® d’harmonisation, avec un protocole adapté pour retrouver votre Unité intérieure et le réconfort que peut vous apporter la Nature.

Le réseau de transition, Time to Breathe

Traverser la crise du Coronavirus grâce à des rituels - © Ko Hong-Wei / EyeEm - Getty Images/EyeEm Traverser la crise du Coronavirus grâce à des rituels - © Choochart Choochaikupt / EyeEm - Getty Images/EyeEm Traverser la crise du Coronavirus grâce à des rituels - © Constantine Johnny - Getty Images

Le projet Time to Breathe a pour objet de s’offrir un temps de respiration afin de se permettre de regarder et d’entendre la réalité des crises en cours, en sentir les effets, partager nos émotions, imaginer d’autres possibles, et les mettre en action.

Les praticiens en Ecorituels® ne sont pas seuls à accompagner tout un chacun. "Nous faisons partie d’un réseau aux acteurs multiples, afin d’engager une transition écologiquement responsable et humainement viable", comme le souligne Marianne Grasselli Meier

Dans ce cadre, 150 personnes issues de Belgique, de France et de Suisse, acteurs de changement et issues de collectifs se sont réunis pour se mettre en lien et proposer des projets et des actions visant à ce que cette crise soit l’occasion d’un réel changement et pas d’un retour au " business as usual ". LES PRATICIEN.NE.S EN ECORITUELS® ONT LEUR PLACE dans ce réseau. Tous ces acteurs posent leur lien à la Nature, à la Planète, comme ressource fondamentale. Par ailleurs, le projet Time to Breathe est organisé autour de 4 axes qui se rejoignent sur la roue de médecine dont les praticiens en écorituels® se servent pour leurs choix de pratiques : la pensée, l' imagination,l' émotion, l'action.

Un site internet Time to Breathe est en construction. Vous y trouverez tout prochainement les informations utiles pour contacter tous ces acteurs et vous tenir informés de leurs événements et propositions. Dès aujourd’hui, vous pouvez déjà vous inviter aux rencontres organisées périodiquement et/ou dans des actions qui pourraient devenir communes, œuvrant toutes à un mieux-être sociétal à l’échelle locale ou globale. Ce relais nous semble indispensable; nous pouvons nous impliquer personnellement ou collectivement, car le changement c’est MAINTENANT.

Un petit message, une invitation signée Marianne Grasselli Meier :

"Si vous êtes intéressé.e par Time to Breathe, vous pouvez contacter cette organisation sur info@timetobreathe.cc pour marquer votre intérêt et contribuer en tant que professionnel, collectif ou personne en transition. Je serais ravie que nous soyons plusieurs, au moins un.e représentant.e par pays.

Aussi, n’hésitez pas à diffuser ces informations à vos réseaux, à proposer de nouvelles pratiques, et osons ouvrir le champ en dehors de la transition : professionnels de la santé, de l’enfance, de l’aide sociale ou d’autres pourraient être intéressés par ce grand projet. Contribuez au changement de cap en diffusant cette invitation à rejoindre Time to Breathe".

Marianne