Tout le monde peut être inspirant 

Les inspirants sont-ils vraiment partout ?

Les inspirants sont des leaders.

Ils sortent du lot, on les remarque, on les adule et parfois aussi, on les envie. Mais on peut aussi les détester, car, à trop briller, ils nous renvoient à notre propre vie. Amour ou haine, ils suscitent de l’émotion et font bouger les consciences. Parce qu’ils incarnent quelque chose, une valeur, un combat, une cause, et transmettent des idéologies fortes.

Les femmes et les hommes politiques d’envergure sont des inspirants, tout comme les acteurs, les stars de télévision, les champions sportifs, certains professeurs, les artistes, les chefs de groupe, etc.

Déjà à l’école, dans chaque classe, un élève inspirant, souvent un leader, s’impose avec une personnalité forte et très affirmée. La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons tous devenir des leaders. Et en étant guidés par nos valeurs, nous pouvons voir plus loin que les autres.

Les inspirants sont partout, adulés, détestés ou enviés. Mais, quelle que soit l’émotion qu’ils dégagent chez vous, ils influent vos comportements.

Ils font naître de l’émotion.

Il existe différents types d’inspirants

Les inspirants inclusifs sont bienveillants et alignés à leurs valeurs. Ils fédèrent avec harmonie. Ils font grandir les autres, ont une cause plus grande qu’eux.

Exemple : Barack Obama qui a redonné de l’espoir et du sens aux Américains.

Les inspirants exclusifs vibrent et rayonnent par la manipulation. Malveillants, ils agissent uniquement dans leur intérêt personnel. Ils trahissent, divisent, écrasent.

Exemple : Donald Trump qui dirige en divisant et stigmatisant.

Les inspirants à deux visages, les " bipolaires ", sont admirés et craints à la fois. Inclusifs à l’extérieur, ils sont exclusifs à l’intérieur. Malgré leur bonne communication, ils n’écoutent que ce qui les arrange et dirigent d’une main de fer dans un gant de velours.

Exemple : Nicolas Sarkozy.

Les pseudos inspirants, eux, nous inspirent avec de fausses valeurs. Ils ne sont pas alignés et jouent un rôle.

Exemple : Lance Armstrong, un champion cycliste… dopé.

Comment devenir inspirant ?

Qui n’a jamais rêvé de devenir une personne inspirante ?

John Lennon disait :

" Être honnête ne vous apportera pas beaucoup d’amis, mais ça vous apportera les bons. "

John Lennon

Avec l’inspiration, c’est pareil. Lorsque l’on est aligné avec qui l’on est et ce que l’on prône, on devient un leader dans son domaine, une personne inspirante pour un groupe, une organisation ou une communauté.

Par exemple, un chef d'entreprise inspirant tirera ses équipes vers le haut et atteindra ses objectifs, et cela d’une manière naturelle.

Pour maximiser votre potentiel d’inspiration, vous devez :

Connaître votre valeur principale et y aligner vos paroles et vos actes ;

Être passionné par votre domaine de prédilection ;

Être authentique ;

Vouloir contribuer à changer le monde, même à votre niveau ;

Pouvoir prendre des risques ;

Savoir vous remettre en question, pour vous améliorer encore et encore ;

Avoir une vision sur le long terme ;

Être ambitieux pour créer de l’ambition ;

Inspirer avec bienveillance et respect.

Pour devenir inspirant, il suffit de transmettre les bonnes valeurs, aux bonnes personnes, au bon moment. À travers vos paroles et vos actes.

Dans " Tout le monde peut être inspirant " , je vous parle de l’inspiration dans les domaines de la politique, du sport, de l’entreprise, de l’enseignement, de l’art, de la famille et même de l’amour.

L’inspiration est partout et peut changer la vie.

Les dangers de l’inspiration

Parce que, dans la vie, rien n’est tout blanc ou tout noir, l’inspiration peut aussi nuire. Vous l’aurez compris, inspirer est donc une responsabilité. On le voit bien sur les réseaux sociaux et avec l’influence des médias.

Jeune ou moins jeune, on se laisse alors inspirer par n’importe qui. Sous prétexte qu’une personne est inspirante et possède une certaine influence (passage en télévision, influenceuse sur Instagram, auteur d’un livre), on lui accorde trop de crédit.

Dans " Tout le monde peut être inspirant ", je dresse un panorama des mécanismes de l’inspiration, avec ses forces et ses bénéfices, mais aussi ses manipulations et ses dangers".

Jean-Charles della Faille