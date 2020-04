Sylvie HONORE // Introspection et compréhension de soi ont été les prémices du changement. Se trouver pour mieux se retrouver. Aujourd’hui, la mission de Jean-Charles della Faille est d’apporter du sens. Il vous aide à vous réinventer, à vous permettre d’être à votre juste place. Mais aussi, à retrouver du plaisir et de la joie au quotidien. Fort de son expérience, il a appris et développé de nombreuses compétences dans le domaine de l’accompagnement. Déterminé à faire la différence, il met aujourd’hui ses dons et son énergie au service d’autrui.

Selon Jean-Charles Della Faille nous sommes tous fantastiques mais nous ne le savons pas ! Chacun d’entre nous possède un talent mais nous ne nous en rendons pas toujours compte car nous sommes cantonnés dans des cases qui nous empêchent parfois d’exploiter ce talent. Ce talent vient de nos valeurs profondes. Le talent, c’est la valeur qui anime ce que l’on fait et ce pour quoi on fait les choses. Le don c'est autre chose et les compétences aussi… Jean-Charles della Faille est un mentor et un conférencier reconnu. Il a réussi à se positionner en tant qu’expert et leader influent dans son domaine. Mentor réputé et conférencier inspirant, il se définit davantage comme un inspirateur bienveillant. Il diffuse sa méthode " Vous êtes fantastique " lors de workshops et de conférences qui ne désemplissent pas. Les salles pleines et les témoignages des participants démontrent à chaque fois la pertinence et l’efficacité de sa méthode unique.

Vous êtes fantastique, Jean-Charles della Faille © Tous droits réservés Paru aux éditions Editions L'Attitude des Héros " Vous êtes fantastique" est le premier livre de Jean-Charles della Faille. Dans cet ouvrage, il nous apprend à nous aligner avec nos motivations profondes. Il démontre que nous avons la capacité à nous sentir à notre place et à ressentir de la joie au quotidien. Il nous explique aussi comment transformer nos ressources en sources de revenus.

Tout le monde peut être inspirant, Jean-Charles della Faille © Tous droits réservés "Tout le monde peut être inspirant" est son nouveau livre. Avec sa volonté de nous accompagner toujours plus loin, il a souhaité rédiger un nouvel ouvrage sur la thématique de l’inspiration, une valeur importante à ses yeux. Les inspirants fédèrent et lancent des mouvements qui peuvent changer le monde. En lui ouvrant les portes de sa collection InterEditions la maison d'édition Dunod lui a fait confiance pour cette publication inédite. Avec cet ouvrage, Jean-Charles della Faille souhaite nous aider à maximiser notre potentiel d’inspiration.

Ses séminaires, conférences et ateliers, sont autant de rendez-vous qui peuvent métamorphoser une vie en quelques heures. Une rencontre avec soi-même ! Aujourd’hui, il met son expérience à contribution pour mettre le doigt sur la motivation profonde qui nous fera rayonner. Que nous décidions de changer radicalement de vie ou simplement de mettre plus de sens et de plaisir dans notre quotidien ! Il nous aide aussi à déterminer nos dons et compétences tout en les différenciant de notre talent afin d’identifier clairement ce qui nous procurera de la joie chaque jour. Besoin d’un petit coup de pouce pour faire rejaillir la lumière qui est en vous dans cette période de confinement ? Ecoutez ce podcast. Il ne vous laissera pas indifférent(e) car, oui, vous êtes bel et bien fantastique !

Jean-Charles della Faille © https://jeancharlesdellafaille.com/ous droits réservés Jean-Charles della Faille a travaillé près de 20 ans dans la publicité, au sein d'agences belges et internationales. Passionné par son métier, il est vite devenu directeur de création. Mais après une dizaine d’années, il a perdu pied. À bout de forces et en perte de sens, on lui diagnostique alors un burn-out. C’était en 2004. Aujourd'hui consultant, il aide des personnes et des entreprises à se réinventer.

