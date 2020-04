TEST : quel est votre animal totem ?

Pourquoi la date du 22 février est symbolique pour les scouts

Le 22 février est assurément la date que chaque scout n'oublie pas dans le calendrier. C'est celle de la Journée mondiale du scoutisme, appelée aussi World Thinking Day ou bien B-P Day ou Founder's Day dans les pays anglophones. Cette date est à la fois le jour de naissance de Lord Robert Baden-Powell (1857-1941), père fondateur du scoutisme, et de sa femme, Lady Olave Baden-Powell (1889-1977).

En Belgique de nombreux scouts et anciens scouts célèbrent cet anniversaire en portant leur foulard autour du cou pour marquer leur appartenance à ce mouvement mondial (environ 40 à 50 millions de membres).

On compte près de 180.000 scouts dans tout le plat pays répartis en cinq fédérations : Les Scouts, Les Guides, et les Scouts en Gidsen Vlaanderen pour les fédérations catholiques et Scouts et Guides Pluralistes et FOS Open Scouting pour les fédérations pluralistes.